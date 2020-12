Recomendaciones para el Programa “Patio Limpio”

Es común que utilicemos al patio como un lugar de descarte de las cosas que ya no nos sirven y también muchas veces no le prestamos la debida atención a su ordenamiento. De esta manera se van acumulando objetos tales como, baldes, recipientes, botellas, cubiertas, piletas, juguetes etc.

Cuando esto ocurre se generan las condiciones para la proliferación de roedores e insectos que pueden ser perjudiciales para nuestra salud y la de nuestros vecinos. Sin querer le estamos dando refugio a los vectores que nos pueden trasmitir enfermedades tales como Dengue, chingunya, Zika, leptospirosis, y parasitosis varias.

Un patio limpio es aquel que:

• Tiene el Pasto cortado.

• Esta libre de materia fecal de nuestras mascotas.

• Tiene el agua almacenada correctamente.

• Sin la acumulación de cacharros inútiles desparramados.

• Con recipientes capaces de juntar agua tapados o bajo techo, tales como cubiertas, baldes, floreros, etc.

• Con piletas de natación cloradas.

• Con tanques de almacenamiento de agua potable con tapas correctamente cerradas.

• Con desagües pluviales destapados.

• Con bebederos de mascotas limpios con agua renovadas cada 3 días.

• Con botellas dispuestas boca abajo.

Con éstas simples medidas podemos lograr una mejor calidad de vida en nuestro hogar y nuestra comunidad, y ganar un espacio para la convivencia en salud, sin necesidad de recurrir a productos tóxicos que nos brindan una falsa seguridad respecto de la solución del problema.

Se destaca que la medida principal y más efectiva para prevenir las enfermedades transmitidas por mosquitos Aedes aegypti consiste en la eliminación de criaderos, eliminando o tapando recipientes que acumulen agua.

Desde el Ministerio de Salud se invita a implementarla estrategia de prevención y eliminación de posibles sitios de cría y saneamiento ambiental, alentando a la población a que trabajen juntos dentro y alrededor de sus hogares como una actividad familiar.