Quinta jornada de Búsqueda Activa en General Pico

El trabajo se realizó entre calles 1 y 107, y calles 108 a 300, visitando casa por casa buscando personas que presenten alguna sintomatología.La intendenta local, Fernanda Alonso, acompañó la recepción del personal encargado de la actividad. En ese marco destacó el hecho que por quinto miércoles consecutivo se realice la Búsqueda Activa en la ciudad. “Es un trabajo conjunto que lidera Salud Pública y nosotros acompañamos desde nuestras posibilidades de logística para garantizar una mayor llegada”, expresó.La funcionaria se refirió a la posibilidad de salir a buscar el virus por el fortalecimiento que tiene el equipo de Salud, “porque puede atender a las personas que son positivas y también salir a detectar, es una doble tarea que se puede hacer en tándem, y es ahí donde podemos ayudar desde el municipio. Estamos convencidos que es una manera de llegar un poco antes, de detectar a tiempo y de poder seguir sosteniendo esta situación epidemiológica”.Finalmente agradeció la participación de múltiples instituciones, “la estructura descentralizada nos permite tener esta proximidad, los centros de Salud de los barrios nos hacen más fácil la tarea. Quiero agradecer puntualmente esa colaboración indiscutida de todas las instituciones, eso es una predisposición enorme de la comunidad de General Pico”.

Trazabilidad

La intendenta explicó que para el sector público la trazabilidad es una obligación y para el privado una opción, “lo que hemos hecho desde el área de Comercio es pedirle a cada comerciante que nos acompañe con esta propuesta del Gobierno provincial porque realmente nos da la posibilidad de que Salud, a la hora de tener un brote, pueda tener el dato preciso de quiénes circularon, en qué momentos en ese lugar, y de esa manera buscar rápidamente la red de contactos. No todos los comerciantes nos acompañan con esto, hay un sector importante que sí, y ¿cuándo se siente? cuando hay un comercio involucrado con un contacto positivo en el lugar, ahí es cuando necesitaríamos de esta herramienta”.

“Lo que vamos a hacer en estos días es solicitar fuertemente a todos los comerciantes que nos acompañen en esto”, agregó, quien reiteró que una gran parte entendió la importancia de esta herramienta.

Nuevas actividades

Consultada por las nuevas actividades habilitadas en relación al deporte de conjunto, explicó que se las acompañará y controlará como al resto de las ya en marcha, “distribuyendo el protocolo que va a salir recién mañana o pasado, hoy me van a pasar los protocolos de los deportes conjuntos con oponente y hemos involucrado otras áreas, no solo Comercio, por ejemplo con gimnasios el control lo hace Deportes, involucramos otras áreas porque no damos abasto”.

Roberto Bertone

Uno de los directores del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno, Roberto Bertone, se refirió a un hecho puntual de un comercio que cerró sus puertas por un contacto estrecho con un positivo. “El comercio tenía la trazabilidad por eso se pudo actuar rápidamente, es fortalecer el sistema de trazabilidad que es una herramienta más para nuestro equipo de Salud, el famoso COE, que a esta altura tenemos más de 1.000 aislados por los distintos casos en diferentes tiempos”.

Actualmente hay 7 pacientes COVID positivo en los Hospitales Modulares y 4 en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), podemos tener toda la capacidad instalada y demás pero todo va a depender del comportamiento social que tengamos sino va a colapsar cualquier sistema en cualquier lugar del mundo. No pasa por la cantidad que tengamos o no, sino que va a depender mucho de la comunidad, de lo que va a pasar en los próximos meses. Por eso hoy este programa “Búsqueda Activa” es una herramienta más, no son todas, para tratar de mitigar esto. Como dijo bien el ministro, vamos a convivir con esto y habrá que convivir en las áreas deportivas, en todos los programas nuevos que se vayan a habilitar, es empezar a convivir de aquí en adelante”.

Hasta el momento, Búsqueda Activa en la ciudad relevó más de 3.000 domicilios, “y en eso estamos hablando de unas 12.000 a 15.000 personas de acuerdo al relevamiento. Hoy está estipulado en unas 20 manzanas, vamos a ver en cuál de todas esas casas nos atienden porque es una zona donde hay complejos de estudiantes, y muchos están en sus respectivas localidades o su provincia”.

Aclarando que hasta el momento el único caso positivo detectado durante la Búsqueda Activa fue en el barrio Centro, Bertone, se esperanzó en que no se detecten nuevos casos. “Eso habla de una contención comunitaria y demás. Estamos evaluando cuál será el nuevo barrio a visitar, si será un sector del barrio Federal o al barrio El Molino. Vamos a ir a todos los barrios y siempre donde hay mayor concentración demográfica, ahí es donde vamos a estar”.

Otros barrios

Semanas anteriores, este programa se desarrolló en barrios Malvinas, Centro, Pacífico y Carlos Berg.