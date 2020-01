Propone que un médico recién recibido rote en Jacinto Arauz

Roberto Favaloro, sobrino del cardiocirujano René Favaloro, estuvo en Jacinto Arauz acompañado de su esposa y una médica slovenia, donde entregó unos elementos al museo, habló con la intendenta local, Gabriela Labourié, y planteó un tema interesante para el hospital local. Se trata de la posibilidad que un médico de la Facultad de la Fundación realice una rotación en el Hospital de Jacinto Arauz.

Los médicos arribaron en horas de la tarde directamente en el Museo del Médico Rural Dr. René Favaloro, donde entregó importantísimo material histórico, dialogó con Labourié y también hizo un tiempo para atender a LA ARENA. «Hay buena onda acá y siempre es bueno volver donde pasé los primeros siete años de mi vida. Hice primero inferior y superior en la escuela, después me mudé. Son los mejores recuerdos, porque era todo muy tranquilo, el trasplante a la ciudad fue difícil, porque es otra cosa», recordó.

Con relación a los presentes que entregó al museo detalló: «Trajimos unos recuerdos acá porque la familia pensamos que el lugar donde mejor pueden estar es acá. Nosotros estamos de paso, los museos no, lo que trajimos fue una bandeja que le regaló la AFA (Asociación del

Fútbol Argentino) a René por su pasión por ese deporte y un escritorio portátil que es hermoso, que lo usaba a veces, unas tarjetas de la época del Sanatorio Güemes y después de la Fundación, en parte también es una excusa para venir», señaló y agregó: «Esta vez vine con mi esposa, estamos viendo, estamos recorriendo, está más lindo, más ordenado Jacinto Arauz, hay un cambio, hay más cariño por el pueblo, no sé por qué pero estoy muy contento».

Propuesta.

Consultado sobre la inquietud o propuesta trasladada a la jefa comunal, el médico explicó que «es una idea de René, porque tiene que ver con lo que el siempre marcó, que los años más importantes de su vida, que le dieron el futuro, fue ser médico rural. Y desde que empezó la

carrera de medicina en el 92 en la Fundación, él puso que en el último año tenían que hacer una rotación rural».

«En principio hubo resistencia por parte de algunos padres, de algunos estudiantes, como todo, en aquel momento era la supertecnología, pero se dieron cuenta que en las cosas básicas a veces están los grandes conocimientos, donde uno realmente puede solucionar, es fácil arreglar todo con tecnología, el tema es cuando no la tenés y tenés que calmar lo básico de la medicina que es el dolor», indicó.

En esa línea agregó: «Es por eso que a partir del 98 van a distintos puntos del país, a veces a zonas aborígenes, a veces a zonas de la ciudad, estamos tratando, aparentemente tiene que ser con el ministro de La Pampa, que los estudiantes que lo deseen roten, eso es solamente en el último año, el que maneja todo esto es el decano de la Facultad, pero bueno, yo tengo un problema de identidad con Jacinto Arauz, porque es parte de mis mejores años. Aparte el pueblo está muy lindo, hemos recorrido el hospital el año pasado, creo que se pueden hacer cosas, normalmente tiene que ser donde la atención es la básica y no de alta tecnología. Medicina rural», cerró.

Labourié.

Por su parte, la intendenta Gabriela Labourié consideró interesante la propuesta de la Fundación y anticipó que realizaría las gestiones necesarias para que médico de la Facultad de la Fundación roten en Jacinto Arauz.

En principio dijo que «han traído unas cosas muy interesantes que para el museo vienen fenómeno, porque son cosas que pertenecieron a René y ellos consideran que este es un lugar importante para poder depositarlos y que la gente pueda tener acceso a conocer la historia

del Dr. René Favaloro».

Y enseguida se metió en el tema de los médicos. «La propuesta que ellos hacen que los médicos que están en el último año, ya en la residencias de la Universidad Favaloro, hagan distintas pasantías en lo que es medicina rural, ya se hace en distintos puntos del país, a

ellos les interesa Jacinto Arauz por la historia de René, por sus inicios, por la atención primaria de la salud que él hizo, vamos a ver qué posibilidades hay, habrá que conversarlo con el Gobierno provincial, lo plantearemos en el ministerio y coordinaremos esa posibilidad que vengan médicos a hacer la residencia, es un mes en realidad, al hospital local».

Finalmente dijo que «lo que ellos plantean es que el médico aprenda a defenderse con lo mínimo indispensable, no con toda la aparatología que tienen en las grandes ciudades, en los grandes hospitales. En realidad, es que el médico tenga que atajar una urgencia con lo básico, lejos de toda la tecnología que puedan brindarle las grandesciudades».

Fuente La Arena

Foto Museo René Favaloro

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook