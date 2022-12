Promotores y promotoras de salud exibieron el intenso desarrollo territorial

Promotores y promotoras Comunitarios en Salud llevaron adelante el cierre del año mostrando la sistematización de sus intervenciones.

Desde el Gobierno de la provincia de La Pampa se implementaron diversas Políticas Públicas en Salud destinadas a la construcción colectiva de la salud de la comunidad.

Durante todo este año y gracias a la incorporación de recurso humano y su permanente formación, se trabajó intensamente en promover la participación y organización comunitaria, articulando acciones entre las necesidades de la población y el sistema de salud, ocupando un espacio intersectorial entre las áreas que comprenden la salud, el desarrollo social, la educación popular y el ambiente, promoviendo una concepción de la salud en clave de derecho pero también reforzando la responsabilidad como ciudadanos y Estado.

Estas estrategias, de organización comunitaria, fueron desarrolladas por los equipos interdisciplinarios que abordan las problemáticas sanitarias locales consolidando un modelo de atención de salud colectiva, favoreciendo la democratización de las políticas en salud.

De este modo se llevaron a cabo en todo el territorio provincial prácticas que propician la promoción de la salud y prevención de las enfermedades identificando los factores protectores y de riesgo en las personas y en su comunidad, mediante la orientación, acompañamiento y educación popular.

Estas estrategias favorecen y facilitan el acceso de la población a las acciones y servicios de salud.

La salud comunitaria genera acciones de anclaje territorial, las cuales pueden clasificarse en acciones de promoción y prevención de la salud, recopilación de datos de relevancia sociosanitaria, y el afianzamiento de vínculos con las poblaciones de las zonas de influencia. Todas estas acciones tienen como objetivo mejorar la salud de las personas y sus entornos a través de un acceso equitativo.

Forman parte constitutiva del equipo interdisciplinario de salud en la estrategia de Atención Primaria con especial dedicación en el territorio.

Cintia Zalabardo, directora General de Salud Social y Comunitaria amplió sobre las estrategias implementadas “utilizando la metodología y perspectiva de la educación popular, en el proceso de construcción de políticas de salud pública. Las acciones de promoción de salud se instalaron progresivamente entre las prioridades a desarrollar, con el eje puesto en la adopción de prácticas y hábitos saludables, pero también fortalecer la mejora al acceso y calidad de los servicios totales del sistema de salud. En este sentido es fundamental la intervención y la permanencia en el territorio de los promotores y promotoras para garantizar el acceso a la salud”, explicó Zalabardo.

A lo cual agregó “la salud, según la definición de la OMS, es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no sólo ausencia de enfermedad, es desde esta concepción que adquiere particular relevancia el componente social y ese equilibrio que refiere solo es posible en una sociedad que se desarrolla y mejora en forma permanente las condiciones de vida de su población. De este modo es que se trabaja en la construcción de nuevos vínculos entre el Estado, a través de sus sistemas de salud, y la sociedad”.

Zalabardo enfatizó que “la salud comunitaria implica poner como eje de nuestras acciones en salud a la comunidad en su conjunto y no a las personas de manera individual, reconociendo la multiplicidad de conocimientos, saberes, prácticas, usos y costumbres y generando procesos de organización que mejoren las condiciones de vida de las comunidades. Para poder definir la salud de un barrio, las y los promotores comunitarios de la salud, son actores claves como parte de los equipos, son referentes de salud en el territorio que trabajan en generar participación y organización comunitaria en torno a la situación de salud de un espacio determinado”.

Para finalizar expresó “permanentemente se llevan a cabo acciones de asistencia básica, prevención, promoción y gestión de la salud en todo el territorio. Los promotores comunitarios de Salud conocen el barrio, a los vecinos y vecinas, las necesidades de cada lugar, las organizaciones y las distintas formas de comunicar.

Su trabajo consiste entre otras cosas en identificar las situaciones más comunes de riesgo para la salud de la comunidad donde vive y trabaja, orientar, acompañar y promover la organización para facilitar el acceso de la población a las acciones y servicios de salud”.

La funcionaria concluyó que “la promoción de la salud, la detección de la demanda oculta, el acompañamiento y seguimiento a pacientes con condiciones crónicas de salud, el desarrollo de la niñez en un marco de derechos, y la participación en salud a través de la promoción de la organización comunitaria son acciones centrales de esta gestión de Gobierno”, concluyó.

