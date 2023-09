“Promo” Mes de la Madre y más créditos de 400 mil pesos

En la previa al Día de la Madre, el Gobierno provincial, a través del Banco de La Pampa pone en marcha una nueva promoción con el objetivo de fomentar en consumo en la Provincia. Se trata de una iniciativa que prevé cuotas sin interés y un tope de reintegro. También vuelven los créditos personales de hasta 400.000 pesos a tasa subsidiada.

En esta ocasión y con el Día de la Madre como motivo, se lanza una nueva promoción con vigencia desde el lunes 2 al domingo 15 de octubre, que permitirá efectuar compras hasta en 6 cuotas sin interés, con un 30% de descuento para quienes cuenten con Paquetes Pampa; y tendrá un reintegro de hasta $ 5.000 por comercio y por cuenta.

Como ocurre habitualmente ante estas fechas, Día de las Infancias, Día del Padre, etc., el Gobierno provincial implementa una política tendiente a sostener el consumo e incentivar la actividad económica.

Los negocios de cercanía interesados, que aún no se han inscripto para participar de la promoción, pueden hacerlo por e-Banking y, tal como en la promoción anterior, se esperan más de 2.000 adherentes.

En simultáneo, y debido al éxito que tuvo el Préstamo Personal para Paquetes Pampa anunciado en agosto pasado -el cual agotó la cartera asignada-, se pone a disposición un nuevo cupo de $3.000 millones bajo las mismas condiciones: monto máximo de $400.000, sin comisión de originación, tasa del 54% TNA y plazo de hasta 24 meses. Califican para solicitarlo las personas clientas con Paquetes Pampa vigente que no hayan sido beneficiarias de la edición anterior. Se estima alcanzar una colocación de más de 7.500 préstamos.

Se recordó que para gestionarlo no es necesario concurrir a un punto de atención físico del Banco; ya que se puede tramitarse la aplicación Home Banking y Pampa Móvil o por cajeros automáticos

Reintegro por compras con tarjetas

El BLP informó también que continuarán los beneficios por reintegros de consumos en compras con tarjetas de créditos en rubros promocionados pudiendo ahorrar hasta $30.000 por mes y por cuenta, para los rubros de Combustibles, Farmacias, Librerías, Restaurantes y Pasajes terrestres.

