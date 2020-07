Programa de Prevención Focalizada: nueva estrategia preventiva de COVID-19 en General Pico

Formaron parte del encuentro la intendenta municipal, Fernanda Alonso, el senador nacional, Daniel Lovera, la diputada provincial, Alicia Mayoral, el viceintendente, Daniel López, la directora de Asistencia Social y Comunitaria, Cintia Zalabardo y referentes de los Servicios Sociales de Base locales.

Tras agradecer la presencia, el ministro explicó que se trata de una nueva estrategia de trabajo en el marco de la pandemia por COVID-19. “Ésta tiene un contexto esencialmente social y una mirada de poder llegar a los barrios, tratar de que contribuyan con nosotros referentes barriales, entrenarlos en una estrategia básica, simple, pero muy potente, porque a estas herramientas, que son de conducta social, debemos potenciarlas. Cuidándonos entre todos podemos llegar a tener en nuestra Provincia un estatus sanitario bueno, o como mínimo mucho mejor que otras”.

“Donde hay enfermedad no hay éxito”, continuó el ministro, considerando que donde hay enfermedad lo que se puede hacer es mitigar el daño. “Lo que está plenamente demostrado es que las estrategias no farmacológicas, las estrategias de conducta social bien aplicadas, han demostrado los países a los que les ha ido bien que fue la mejor herramienta, la que perduró en el tiempo y sostener esta apertura”, agregó.

Aclarando que ningún ciudadano quiere perder la apertura lograda en La Pampa, Kohan aclaró que para ello es fundamental tener una “verdadera disciplina social en esta nueva época”, por ello la presencia a la hora de explicar por qué tener ciertos comportamientos.

La iniciativa busca llegar a la ciudadanía plena, “hay dos ciudades capitales para nosotros por los conglomerados que tienen, Pico y Santa Rosa, pero la idea es poder extendernos a todo el territorio provincial, siempre yendo de la mayor a la menor concentración poblacional. Y no hacer las cosas porque sí, sino explicar por qué se utiliza (como ejemplo un barbijo), porque tiene un fundamento científico y también contar lo que no es cierto si es necesario”.

Finalmente, el ministro de Salud se refirió a que existe mucha información confusa para la sociedad, “que creo se ha transformado en tan tóxico o más tóxico que el propio COVID. Esto nos está haciendo mucho daño socialmente y hace que la gente también se relaje en su disciplina de cuidado por dos motivos, uno porque están aburridos de escuchar cosas que se contradicen y por otro lado esa sensación de que acá, en La Pampa, no pasa nada, esa es una falsa sensación porque es lógico pensar que en un contexto de pandemia, donde casi todas provincias tienen casos, igualmente nosotros también tuvimos, es lógico esperar tenerlos. Pero una cosa es tener casos que podemos focalizar y tratar y otra cosa es tener circulación viral. Este trabajo, que queremos hacer entre todos, es precisamente evitar que en nuestra Provincia haya circulación viral”.