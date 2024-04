Productores pampeanos accedieron a créditos del Fondo Rotatorio

El Ministerio de la Producción concretó hoy la firma de 18 créditos con pequeños productores ganaderos no bancarizados de distintos puntos de la Provincia, haciendo un total hasta el momento de 21 beneficiarios con Resolución de otorgamiento de los mismos, por una suma total de 58 millones de pesos.

Dicha herramienta conforma el Fondo Rotatorio que destina un monto de hasta tres millones de pesos para infraestructura productiva, insumos para la producción de recursos forrajeros, pago de servicios, entre otros fines y cuenta con un plazo de 5 años con una tasa fija del 10% anual. “Esta línea financiera está pensada para pequeños y medianos productores ganaderos con no más de 100 vacas, que no tengan vinculación con bancos y que su única fuente de ingresos sea la actividad agropecuaria”, señaló la ministra de la Producción, Fernanda González, al momento de presentar los alcances del Fondo Rotatorio.

La firma se llevó a cabo ante el escribano general de Gobierno, Martín Ellal, y participaron además la subsecretaria de Industria, Comercio y PyMEs, Vanina Fernández y el director de Ganadería, Marcelo Lluch. La subsecretaria por su parte, comentó a la Agencia Provincial de Noticias que “se trata de una importante herramienta financiera que, por decisión del gobernador Sergio Ziliotto, el Ministerio de la Producción puso a disposición de un sector de productores pampeanos con el fin de que puedan acceder a este tipo de créditos ya que de otra manera no podrían hacerlo”, y aclaró que “ya se encuentra en los últimos días de recepción de solicitudes”.

Por su parte, Lluch manifestó que el Fondo Rotatorio para pequeños productores ganaderos, generado oportunamente por fondos enviados desde Nación, “nos da la oportunidad de llegar a los sectores más necesitados de la ganadería pampeana, y muy importantes para el sostenimiento de la economía de los pueblos del interior provincial”.

Fueron beneficiados productores de Arata, Caleufú, Guatraché, Alpachiri, entre otros, los cuales utilizarán sus créditos en general para compra de materiales para alambrado, compra de insumos y pago de laboreos para implantación de pasturas, compra de insumos para la siembra de reservas forrajeras, compra de vacas o vaquillonas, e infraestructura.

Beneficiarios

Estuvo presente el intendente de Arata, Jorge Sosa, acompañando a cuatro productores de su localidad, quien se mostró “agradecido porque nos tuvieron en cuenta en esta oportunidad para favorecer a cuatro productores aratenses”, y agregó que “ya personal del Ministerio se llegó a verificar las necesidades de cada uno de ellos, algunos solicitaron para pasturas, otro para hacer alambrado o arreglo de infraestructura”. En ese sentido calificó como “muy bueno el proyecto de poder llegar a este sector no bancarizado, con este tipo de crédito tan accesible que se paga semestralmente con un 10% anual, y en este momento que lo están necesitando tanto”.

Por otra parte Leandra Gisler, productora de la zona de Alpachiri manifestó respecto de dicho crédito que “es para arreglar el alambrado de los corrales porque está deteriorado”, y comentó que “generalmente aprovecho estos créditos cuando salen porque me dan una muy buena mano, es una buena herramienta porque el tiempo que te dan para pagarlo es muy bueno, sobre todo para nuestra zona que es complicada, con lo cual muy agradecida”.

Por su parte, Nahuel Decker, de la zona de Alpachiri, señaló que cuenta con una pequeña chacra, “y el crédito está basado en la infraestructura, sobre todo para la compra de una manga que está muy deteriorada y de una casilla operadora, con lo cual esta ayuda me sirve mucho”.

Desde el Departamento Hucal, Marcelo Mitzig, productor que tiene su campo ubicado entre las localidades de Guatraché y San Martín, comentó que el mismo tendrá como destino “hacer forraje para la hacienda, está complicada la situación, ahora esperemos que llueva para poder hacerlo”, y agregó que “esta es una buena posibilidad, el interés es razonable y accesible y no se encuentra en otro lado a tasa fija y con este plazo”.