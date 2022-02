Primera reunión paritaria del 2022 con la Mesa Intersindical

En representación del Gobierno de La Pampa, estuvo presente el subsecretario de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld, quien ante la Agencia Peovincial de Noticias detalló los pormenores del encuentro.

“Bajo el temario convocado por la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo se trató el primero de las puntos dedicado a la pauta salarial. En ese sentido se les explicó a los gremios que hay muchas variables en las cuales no hay certidumbre y se solicitó el pase a cuarto intermedio”, manifestó.

En relación a las cuestiones por las cuales se solicitó esa instancia, el funcionario provincial informó que “hoy no tenemos presupuesto nacional, con lo cual infinidad de obras o recursos que tenían como destino la provincia de La Pampa no llegarán como estaba estipulado. Hay negociaciones que se realizan en Buenos Aires y algunos flujos de fondos llegan, pero no son de forma automática y no existen precisiones. Otros de los factores dependen del arreglo de con el Fondo Monetario Internacional y qué consecuencias va a traer ese arreglo y la letra chica del mismo”, indicó.

Con respecto a la inflación de los primeros meses del 2022, Bisterfeld indicó que “tampoco tenemos la certeza de la inflación del primer bimestre, por lo que se pidió pasar a un cuarto intermedio al día 17 de marzo y poder conocer la inflación del mes de febrero para poder presentar una oferta razonable y se pueda comenzar a discutir”, concluyó.