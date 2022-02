Primera exposición en Medasur: “Memoria: a 40 años de Malvinas”

Se trata de una muestra de homenaje a los ex combatientes del territorio en las Islas Malvinas. La misma está siendo coordinada con el Centro de Veteranos de Guerra de La Pampa y con varios de los héroes que aportaron sus pertenencias (cartas, uniformes, fotografías) para ser compartidas en el recuerdo. Inaugurará el 5 de marzo y se mantendrá hasta el 3 de abril del corriente año.

Una de las piezas centrales será la maqueta del Crucero ARA General Belgrano que fue realizada en cartón por el artesano Juan Carlos Obando y donada al Centro de Veteranos de Guerra de La Pampa.

La maqueta fue trasladada en su momento por un camión del Ejército Argentino acompañada con una caravana integrada por Veteranos de Guerra e hijos y este año, trasladada por el equipo de Cultura al Medasur.

Como se recordará en el Crucero “General Belgrano”, se perdieron 323 vidas jóvenes de argentinos y- entre ellas- la de cuatro pampeanos y este año se cumplen 40 años de esa gesta.

Adriana Maggio reflexionó al respecto expresando que “me conmueven los desaparecidos, los muertos en el mar, sus familias, los sobrevivientes y hoy más que nunca, en el contexto global pienso, cuando veo imágenes de los soldados con sus piernas o brazos vendados, que las vendas que usamos están siempre manchadas de otras guerras”.

“En la batalla-pandemia de hoy, perdimos contacto con los otros, no nos podemos tocar y eso es muy fuerte! No solo estamos afectados por el virus sino por el tipo de mundo que hemos creado” agregó.