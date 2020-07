Preventiva y temporalmente se suspenden actividades que provocan aglomeraciones

Con el objetivo de identificar, aislar y focalizar el episodio de contagios que se generó en Catriló, el Gobierno de La Pampa dispuso la suspensión temporal en toda la provincia de los encuentros familiares y sociales, y también de la actividad gastronómica con la modalidad de permanencia en locales, quedando habilitado exclusivamente el sistema de delivery y retiro de comidas.

“La medida permitirá que los contactos estrechos de los casos ya confirmados no produzcan mayores contagios”, señaló el gobernador Sergio Ziliottto en el marco de una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el vicegobernador Mariano Fernández, el ministro de Salud Mario Kohan y el secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá.

“Al resto de las actividades económicas y a toda la sociedad tenemos que exigirle mayor responsabilidad social. Al comercio le pedimos que cumpla con los protocolos dispuestos y al resto de la sociedad un aislamiento social voluntario”, indicó.

El mandatario exhortó a que “solo salgan los que tienen necesidad de ir a trabajar. Mantengamos la actividad económica, el sustento que muchas familias necesitan, de salir a trabajar para tener un plato de comidas todos los días en su mesa”.

La rueda de prensa se realizó después de una reunión del Comité de Crisis de la que participaron los presidentes de los bloques legislativos. “Queremos llegar a través de los medios de comunicación a todos los pampeanos para que no queden dudas y no haya margen para las elucubraciones que muchas veces surgen de algunos actores sociales con la intención de confundir a la gente”.

Rastreo de contactos estrechos

Relató que tras la confirmación de los dos casos positivos en Catriló se hizo una pesquisa para ubicar los contactos estrechos. Se identificaron alrededor de 30, de los cuales 12 presentaban síntomas y resultaron positivos.

Los doce contagiados dispararon la inmediata búsqueda de sus contactos estrechos que, en un primer rastreo, permitió identificar a 79 personas jóvenes y no todos residentes de Catriló.

Vale recordar que esta localidad regresó ayer a Fase 1 en función de ser donde más contactos estrechos se han registrado.

Responsabilidad social y empresarial

Durante el encuentro con la prensa, el gobernador apeló en reiteradas oportunidades a la responsabilidad social. En este contexto se ocupó de destacar especialmente la responsabilidad empresarial del dueño del local gastronómico santarroseño donde estuvieron cuatro de los contagiados. “Su responsabilidad nos permitió individualizar absolutamente a todos los que estuvieron en el local, porque este local gastronómico, como corresponde por protocolo, tiene identificado a todos los que estuvieron compartiendo mesa con quienes posteriormente arrojaron resultados”, detalló.

Finalmente confirmó que se está reforzando la seguridad y el recurso humano en el hospital de Catriló, donde se instalará una sala de hisopado para facilitar el testeo en el lugar sin necesidad de traslados.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook