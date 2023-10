Presentaron el Plan Estratégico de Ordenamiento Ambiental y Territorial en Uriburu y Lonquimay

En primer término la presentación fue en Uriburu oportunidad en la que integrantes de la consultora contratada por el CFI y Gabriel Reiter explicaron a la Agencia Provincial de Noticias los alcances del Plan, para posteriormente trasladarse a Lonquimay con el mismo objetivo.

Trabajo articulado

El intendente de Uriburu, Pascual Fernández comentó que “cuando asumimos en el año 2019 ya teníamos pensado un plan de estas características pero que después no lo pudimos hacer por la pandemia. Hoy comenzó un trabajo articulado entre Nación, la Provincia y el Municipio con el acompañamiento financiero del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para poder concretar un plan estratégico de reordenamiento ambiental y territorial”.

Explicó que “lleva ocho meses aproximadamente y es fundamental el rol del Estado ya que hubiera sido muy difícil si el municipio hubiera tenido que afrontar este gasto de la consultora, por eso agradecemos muchísimo el acompañamiento del Gobierno nacional, provincial y el CFI”.

Afirmó que “estamos muy orgullosos de la localidad que estamos construyendo juntamente con los vecinos y vecinas, comenzar a trabajar en estos temas es fundamental porque cuando no se ocupa el Estado se ocupa el privado y cuando el privado avanza sobre el territorio sin un ordenamiento lo hace en función de sus propios intereses. Un Estado presente, ordenando y marcando el sentido de crecimiento hace que localidades como Uriburu puedan crecer de manera ordenada y eficaz como corresponde”.

Reiteró que “esta articulación entre Municipio, Provincia y Nación ha logrado que hoy en Uriburu se esté trabajando en obras por alrededor de 200 millones de pesos lo que implica que en nuestro pueblo se esté construyendo un hospital nuevo, una nueva plaza deportiva, un centro de desarrollo infantil, viviendas y otras obras”.

Añadió que “esto hace al crecimiento y a un Estado presente, cerca de la gente y del cual nos sentimos muy orgullosos. El sentido de caminar de manera conjunta, codo a codo y con miradas en común, por eso en este tiempo tan difícil es importante tener en cuenta estas cosas, el futuro se hace mirando para adelante de manera conjunta pensando en la Patria, la provincia y las localidades”.

Informó que “Uriburu tiene una tasa de crecimiento alta por eso es fundamental este plan estratégico de ordenamiento ambiental y territorial, nosotros queremos un Uriburu ordenado en este sentido por eso es fundamental comenzar este trabajo de una consultora con 14 profesionales trabajando con las instituciones de la localidad, instituciones que marcan su mirada, ponen su interés para que podamos alcanzar el Uriburu que siempre soñamos”.

Manuel Feito intendente de Lonquimay

El intendente de Lonquimay, Feito mencionó que “en primer lugar debo agradecer al Gobierno de la Provincia a través de la secretaría de Asuntos Municipales y a este equipo que se arma para ayudarnos a los municipios más chicos que no contamos con la cantidad de personal necesario o el recurso técnico está muy abocado a las cuestiones diarias y no se tiene el tiempo necesario para proyectar el pueblo hacia adelante. Este plan estratégico de ordenamiento ambiental y territorial es fundamental que en estos meses va a ser proyectar y dejar escrito cómo será el futuro desarrollo de Lonquimay, sosteniendo algo muy importante que se hace en comunidad, no solamente desde un ejecutivo en el cual nos toca estar hoy circunstancialmente sino con las instituciones intermedias donde toda la comunidad que van a ayudarnos a pensar y para que quede escrito por técnicos idóneos este desarrollo a futuro de nuestro Lonquimay”.

Puntualizó que “lo propuesto por este equipo de profesionales es una encuesta, talleres y diferentes etapas de intercambios con los distintos actores de la sociedad, niñas y niñas, adolescentes, personas mayores e instituciones del medio, todos quienes quieran hacer un aporte sanamente. Por eso destaco el trabajo de los profesionales que trae la Secretaría de Asuntos Municipales y el CFI y la comunidad de Lonquimay que es la que sabe cómo quiere su terruño para el futuro. Un proyecto que unifique todos los criterios y tengamos en claro hacia dónde queremos que vaya nuestra localidad”. Concluyó dando cuenta que el pueblo “está creciendo y ahí estamos trabajando fuertemente intentando cumplir con todos los compromisos que se vienen realizando”.