Presentación del Boletín del Observatorio de Género 2021

Este es el quinto año que se presenta esta recopilación de estadísticas y su análisis. El compendio da cuenta de las consultas hechas en el organismo, las políticas de género desarrolladas en los municipios, las consultas en la Justicia y en la Policía, entre otros temas.

El Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad está a cargo de Lorena Gigena, quien obtiene los datos estadísticos por medio de la actividad del organismo provincial como así también, otras entidades envían su información.

La secretaria, Liliana Robledo, manifestó a la Agencia Provincial de Noticias que “el boletín de nuestro observatorio es un recurso de gran importancia para desarrollar nuevas políticas públicas a fin de continuar asegurando derechos. Con estos resultados podemos tener un pantallazo de dónde debemos accionar para profundizar el trabajo en favor de las mujeres y el colectivo de la diversidad. Además, es importante que las organizaciones no gubernamentales, los medios y la comunidad en general conozca estos datos porque todas y todos somos parte de la solución”.

Algunos de los datos que arrojó el análisis de los datos durante el año 2021, con respecto al Poder Judicial (que es un análisis que también realizamos todos los años), se observó que ingresaron 802 legajos (249 legajos menos que en 2020) y si bien se archivaron 187, porcentualmente fueron menos legajos archivados que en 2020 (36% en 2020 y 23% en 2021). Teniendo en cuenta la caratulación de los legajos del año 2021 se puede observar que el 26,5% fueron lesiones, casi un 23% amenazas, 10% hechos violentos sin especificar, más del 8% abusos sexuales, un 0,1% grooming y un 32,4% fueron situaciones que no se pueden encuadrar en otra parte.

Por parte de la Unidad Funcional de Género de la ciudad de Santa Rosa, se recepcionaron 829 causas durante el año 2021, mientras que en el año 2020 se habían recepcionado 815. En el 70% de las situaciones, la víctima no convivía con su agresor, el 30% restante, sí convivía.

“Con respecto al organismo a mi cargo el 75% de las consultas que realizaron al Equipo Técnico de la Secretaría, fueron de personas que habían atravesado alguna situación de violencia (un 27% más que en 2020) de las cuales, el 59% sufrió violencia psicológica, casi un 30% violencia física, el 15% violencia económica y patrimonial, el 9% violencia sexual y un 6% violencia simbólica; mientras que la modalidad el mayor porcentaje se dio en el ámbito doméstico (82%), el 18% restante se dividió entre el ámbito laboral e institucional”, sostuvo la secretaria.

Desde el año 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación elabora un Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. En ese sentido se puede establecer que en la Provincia hubo un caso de femicidio respectivamente en los años 2015, 2016, 2018 y 2020. En los años 2014 y 2019 se sucedieron dos femicidios, respectivamente y durante los años 2017 y 2021 no hubo casos de femicidios. Del total de ocho femicidios en ese rango de tiempo se puede ver que fueron perpetrados, casi en su mayoría, por sus parejas o ex parejas. Sólo en un caso se trató de un extraño. Por su parte, en cuanto a los femicidios sucedidos en 2018, 2019 y 2020 no existían denuncias previas en ninguno de los casos.

También se presentan los datos de la Línea 144; total de femicidios en el país; datos de la EPH aportados por la Subsecretaría de Estadística y Censos; datos de la DGRC y Capacidad de las personas en lo que respecta a matrimonios y rectificaciones de género; ingresos y egresos en la Policía, aportados por el Instituto Superior Policial de la Provincia; como así también las estadísticas discriminadas por género, del estudio realizado por la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones referidas al consumo problemático en población general.

El boletín puede encontrarse completo en la web de la Secretaría accediendo al siguiente link: https://secretariadelamujerlp.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Observatorios/BOLETIN_ESTADISTICO_2021_OBSERVATORIO_DE_GENERO.pdfy también será difundido por las redes sociales del organismo.