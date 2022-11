Presentación de “Rumun Rankül” en la Feria del Libro

Dini Calderón comenzó diciendo: “venimos a presentar el libro de Javier. A su vez nosotros estamos presentando la editorial de Cultura y este libro es uno de los primeros que va a salir con el sello de nuestra editorial, para lo cual hemos hecho un largo trabajo de elaboración, de diseño también un trabajo compartido con Javier en este proceso de edición. Quedó un trabajo hermoso y para nosotros es un orgullo enorme, porque es el primer libro que se edita bilingüe y ello es muy importante para las personas que estamos vinculados al trabajo y a la búsqeda de nuestras comunidades originarias”.

A continuación se proyectó un video y luego la machi María Isabel Serraino leyó fragmentos del libro. Manifestó que “para nosotros los ranqueles, este material es de una riqueza muy importante. Es un libro que está escrito en nuestra lengua, que tiene su traducción al castellano, y cualquier persona que lo tome entre sus manos se va a encontrar con distintos aspectos que se toman; así como se describen los cuatro elementos: el fuego, el aire, el agua y la atierra, también hay elementos que tienen que ver con nuestras costumbres, con el amor a la tierra. Y también tiene una parte de homenaje a aquellos que ya partieron. Hoy vamos a disfrutar algunos de esos escritos en nuestra lengua originaria”.

Por su parte Javier Villalba agradeció a la Secretaría de Cultura y muy especialmente a Dini Calderón que lo impulsó y acompañó en este proceso hasta llegar a la publicación. “Fue un libro que se gestó en pandemia, en un tiempo en que muchos tratamos de subsistir en el encierro con el arte y a mí me pasó que empecé a escribir algunas historias, recopilé muchas otras, y de pronto me encontré con que tenía un volumen interesante de material que finalmente se transformó en este libro”.

“Estos breves relatos, cuentos y algunas canciones agrupadas en Rumun Rankül surgieron de la necesidad de continuar las enseñanzas que me han dejado mis queridos Lonkos durante todos estos años. Simplemente pretende ser un aporte más, otro borrajo que continúe dando calor a esta gran pukeche Ranquel”, sintetiza Javier en su libro.

Agradeció a todos los miembros del pueblo ranquel que estaban acompañándolo y a María Isabel que escribió “tan bellamente el prólogo”. Finalmente, la secretaria de Cultura manifestó su alegría de poder presentar la editorial de la Secretaría de Cultura La Pampa Edita “con estas publicaciones que nos honran y con decisiones que también son políticas, como bien decía Javier, al menos desde el ámbito de la Cultura con este aporte. Cuando llegaron los libros fue una experiencia hermosa, ya que si bien me toca presidir el Consejo Provincial Aborigen, una va aprendiendo con todos ustedes y la verdad que el libro me conmovió, me pareció amable pero contundente, ya que son textos sencillos pero que transmiten una poética descarnada de lo que Javier y toda su comunidad quieren contar. Lo quiero recomendar. El libro se va a vender en Arte Propio y finalmente deseo agradecerles, para que sigamos aprendiendo, porque si no nos encontramos, si no dialogamos, tendremos miedo uno del otro. Necesitamos tener este tipo de interrelaciones para entender que somos todos personas y que son estos momentos los que tienen que servir para volver a reconstruir esos lazos de comunidad, para ser más fuertes y para hacer un mundo mejor”.