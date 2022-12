Por la temporada de incendios Nación envía medios aéreos a La Pampa

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), en coordinación con el Ministerio de Seguridad de La Pampa envió medios aéreos de cara a la temporada de peligrosidad de incendios forestales durante el verano. Gracias a una importante inversión de recursos, se desplegó un avión hidrante AT-802 y un avión observador Cessna 18 que harán base en Santa Rosa.

Los mismos están afectados desde este 15 de diciembre y se complementan con el helicóptero Bell 407 y otro avión hidrante AT-802, con base en Miramar, que completan la cobertura en la región pampeana. En este contexto es importante remarca que el 95 % de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas. Entre las primeras causas se encuentra el uso del fuego para la preparación de áreas de pastoreo. Otras causas que prevalecen son el abandono de tierras, las fogatas y las colillas de cigarrillos mal apagadas. Los factores climáticos, como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad y los vientos fuertes, inciden en la propagación del fuego. Vale resaltar que, frente a la presencia de estas condiciones, deben extremarse las precauciones. Se recuerda que para evitar incendios rurales es indispensable: – Mantener limpias las picadas perimetrales de los establecimientos agropecuarios. – Realizar fogones solo en los lugares habilitados. Apagarlo correctamente de modo que no queden brasas prendidas que puedan provocar su escape. – No arrojar colillas encendidas en rutas y caminos vecinales. – No utilizar fuego en el ámbito rural ya que se encuentra prohibido. – Abstenerse de realizar quemas de terreros en zonas urbanas.

