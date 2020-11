Permisos en pandemia: “en La Pampa garantizamos todos los derechos”

El gobierno de La Pampa informa que a partir de este miércoles 4 de noviembre comenzó a funcionar el permiso “Ingreso Por Razones No laborales”, destinado a aquellas personas que quieran ingresar a territorio pampeano, por motivos que no sean laborales esenciales. Dentro de esta nueva alternativa se incluirá el ingreso estudiantil.

“Ingreso Por Razones No Laborales” permitirá agilizar los trámites de permisos, puesto que, a diferencia de “Regreso a Casa”, que debía contar con autorización de autoridades nacionales, en este caso será de gestión integral pampeana. A través de esta plataforma se podrán gestionar autorizaciones de ingresos y egresos de la provincia a personas con turnos médicos, estudiantes y otros motivos.

En el caso de estudiantes, para ser contemplados dentro de este permiso deberán acreditar ser alumnos regulares o activos, para que el estado provincial contemple su alojamiento dentro de las plazas hoteleras existentes. Asimismo, se informa que este será el único caso que se incluirá dentro de los alojamientos a cargo del gobierno de la provincia. La nueva propuesta incluirá a estudiantes universitarios que no tengan domicilio declarado en La Pampa, que por motivos laborales u otros debieron declararlo en otras jurisdicciones provinciales. El mismo caso será para oriundos de otras provincias, que cursen sus estudios en La Pampa. Asimismo, se recuerda que el gobierno Provincial abonará una sola vez el alojamiento de regreso estudiantil, quedando a cargo del interesado el costo en caso de que desee ingresar en más de una oportunidad.

Tanto en los casos de estudiantes universitarios, como por razones de salud, se requerirán los debidos comprobantes de la condición del solicitante.

El ministro de Gobierno, Justicia y DDHH, Daniel Bensusán, expresó que, una vez declarada la pandemia en marzo del corriente año, “desde La Pampa hemos ido ampliando y modificando, según las necesidades que fueron surgiendo, los distintos permisos vigentes. En todo momento se ha respetado la garantía constitucional de libre circulación territorial, pero debemos poner en la balanza, y con especial énfasis, el cumplimiento del derecho de los pampeanos a preservar su salud”.

“En nuestra provincia, garantizamos plenamente los derechos de las personas que deben desarrollar actividades laborales esenciales, productivas y económicas, obviamente también por motivos de salud, consultas o intervenciones médicas. Para eso tenemos una serie de permisos y certificados, que apuntan a que se puedan desarrollar las actividades, pero en un marco de seguridad sanitaria. Entre otros aspectos, debemos asegurar la trazabilidad de las personas que circulan”, añadió.

Cabe destacar, en este sentido, que actualmente rigen las autorizaciones:

* “Ingreso por Razones Laborales”

* “Ingreso para Transportistas y Contratistas Rurales”

* “Ingresos por Razones No Laborales”

* “Certificado de Circulación”

* “Permiso de Salida”.

En todos los casos se contempla la actividad, la trazabilidad y el cumplimiento de los protocolos sanitarios. “Nadie tiene vedado el ingreso y la permanencia en la provincia, lo que sí se contemplan son distintas alternativas, según los motivos que se esgriman”, agregó el ministro.

“En la página del Gobierno Provincial se especifican claramente las condiciones de ingreso y egreso de la provincia (https://permisos.lapampa.gob.ar/). Entre las consultas más frecuentes está sobre los lugares de aislamiento, en caso de ingresar con menores, a lo que respondemos que, si los menores tienen menos de 10 años, el aislamiento obligatorio se puede hacer en un domicilio, lo mismo que cuando se trata de personas mayores de 60 años. También recordamos que en caso de despedir a familiares con enfermedades terminales, rige el permiso nacional para estas situaciones. También se debe tener en cuenta los solicitantes de localidades limítrofes que se encuentren hasta 100 kilómetros de La Pampa, siempre y cuando no estén calificadas por la autoridad sanitaria como “de riesgo”, están eximidos del aislamiento, gestionando los permisos correspondientes”, completó el funcionario,

Bensusán aseguró que desde el Gobierno Provincial “rige un criterio responsable de flexibilizar medidas, siempre y cuando no se relajen los controles. Estamos siguiendo con mucha atención los avances científicos, que seguramente permitirán una vuelta paulatina a la normalidad. Se ha hecho un esfuerzo importante y no debemos tirarlo por la borda”.

En todos los casos, se aconseja tener la previsión de tramitar el permiso con anticipación, puesto que se requiere de un período para otorgar la autorización.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook