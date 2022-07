Parera cumple 125 años con obras proyectadas y varias ejecutadas

En víspera a festejar el aniversario fundacional por los 125 años de la localidad, el intendente de Parera, Juan Carlos Olivero, destacó el crecimiento permanente y valoró el trabajo de los primeros pobladores que forjaron un sendero de producción y compromiso social.

El jefe comunal, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, mencionó obras a ejecutar como la del Colegio Secundario y las viviendas del Plan Mi Casa a la vez que agradeció “el apoyo permanente” del Gobierno provincial y consideró que siempre se debe trabajar en conjunto “por el bienestar de los habitantes de Parera y la Provincia”. Expresó que “cumplimos 125 años de vida, somos uno de los pueblos más viejos. Revisando la historia encontré la existencia de construcciones antes de su creación. Hace 45 años que vivo en Parera y en todo ese tiempo, independientemente de la política, encontré en mi pueblo cariño y respeto, es un pueblo digno de ser vivido, y vivo los aniversarios de una manera muy especial porque soy nativo de Rancul y un parerense adoptado por mi comunidad”.“Parera se encuentra en una situación de progreso, lentamente, pero progresando, me refiero a la obra pública y privada. Hay obras que demandan de ayuda de la Provincia que uno las tiene encuadradas en su prioridad, por ejemplo, las cuadras de asfalto que recibí ayuda. Lo conversado oportunamenter con el Gobernador fue realizado por administración municipal”. Aclaró que “de cualquier manera hoy las finanzas no alcanzan, son obras proyectadas como las viviendas que estamos a punto de comenzar a construir, lo mismo con el colegio secundario, cuando hablo de la obra hablo también de los servicios que hay que darle a esas obras porque no es lo mismo un edificio nuevo que uno que está deteriorado como en el caso del colegio”.

Trabajo conjunto

Para el jefe comunal “lo más importante es trabajar juntos, y cuando digo esto me refiero en unidad para adentro de la localidad y también con la Provincia, me parece que este camino lo recorrí y respeté , acompañé al Gobierno provincial porque creo que eso corresponde y es lo que beneficia al conjunto de la sociedad, quiero lo mejor para mi pueblo y mi Provincia”.

Servicios en las obras

Reiteró que “vamos a construir viviendas, pero hay que llevarle los servicios, el gas, por ejemplo. Hay otros terrenos donde la parte eléctrica y el agua potable tiene menos costos pero el gas no, donde uno se aleja del centro los costos cambian y hay que realizar grandes inversiones”.

Plan Mi Casa

“El Plan Mi Casa es muy bueno porque da protagonismo a los municipios, somos quienes tienen que adjudicar las viviendas, en las últimas casas construidas trabajaban 35 personas porque utilizábamos mecanismos distintos, albañiles y monotributistas distintos, seguramente en estas ocho viviendas a construir no va a ser igual porque son en el mismo terreno. Construimos casas de calidad, muy bonitas, agregándole cosas que las embellecen más aún. Cuando hablamos del compre local hablamos de comprar en Parera, si la diferencia no es tan grande compramos acá sino pedimos presupuesto en otros lugares. La salida es cuidar el pesito sabiendo que la situación social nos obliga a eso”..

Asfalto como una necesidad

El jefe comunal resaltó que “una de las necesidades urgentes que tenemos es el asfalto, los cordones cuneta están, la tosca está acopiada y falta el trabajo del asfalto, hay de doble tratamiento, de carpeta, mucho depende de la compactación del suelo, etc.”. Vale recordar que una cuadra de asfalto en este momento está en 4 millones de pesos, serían unos 60

millones de pesos en total, “un número que asusta, pero si las cosas estuvieran bien no sería un gran número”. Añadió que “cuando yo hablo de anhelos son cosas que vamos a poder hacer, yo sigo siendo optimista, amén de la situación sigo siéndolo”.

Relación con el Gobierno provincial

Olivero destacó que “la relación es excelente, hablo con todos los ministros, el Gobernador dice siempre que no hay pueblos de un color político y de otro o pueblos de primera y de segunda y cumple con esa premisa. Entiendo perfectamente como son las cosas, por ejemplo, el colegio secundario es una obra que financia Nación y está un poco complicado el tema y se entiende. Las relaciones siempre fueron buenas con este y con todos los gobiernos justicialistas mientras estuve en la intendencia”.

Mensaje aniversario

Como mensaje aniversario expresó “un saludo para los vecinos, vamos a estar todos juntos estos días, ya se sumaron las instituciones a la organización de los eventos porque esto se hace entre todos. Soy un conocedor de mi Provincia, conozco todos los pueblos por mi actividad política y mi mensaje para los pampeanos es, primero de agradecimiento al Gobierno de la Provincia y segundo, que el pampeano tenga confianza que vamos a salir adelante, creo en el despegue de la obra pública porque siempre hubo una administración pareja. A ningún municipio el Gobierno provincial le ha dado la espalda, siempre nos atendieron, principalmente los que no somos del mismo color político. Debemos tener todos juntos la misma mirada atrás del progreso, crecimiento y desarrollo en beneficio del vecino de La Pampa”, concluyó.