Numerosa convocatoria en el “Encuentro Regional Juventudes del Sur”

La localidad de Miguel Riglos fue sede del “Encuentro Regional Juventudes del Sur”, que convocó a una importante cantidad de jóvenes de Alpachiri, Rolón, Bernasconi, Jacinto Arauz, Doblas, Anchorena, Macachín y la localidad anfitriona. Las delegaciones fueron acompañadas por intendentes y funcionarios de las localidades

Durante el encuentro se realizaron actividades culturales con especial foco en la participación juvenil y de intercambio, debate de ideas de propuestas y problemáticas regionales.

El tema principal del encuentro estuvo focalizado en el abordaje de la ciber ludopatía juvenil, estando entre los convocados el senador nacional Daniel Bensusán, autor de un proyecto de ley sobre el tema.

“Cada vez que tenemos reuniones con jóvenes de la Provincia surge el mismo problema. En algunos casos de los propios afectados, o de personas amigas o cercanas. Es muy importante que el Gobierno provincial se pusiera al frente de la lucha contra esta problemática, con medidas concretas”, dijo el legislador nacional a la Agencia Provincial de Noticias.

“El primer paso para prevenir es la toma de conciencia, y este tipo de jornadas son ideales para que los propios jóvenes sean protagonistas en la difusión de medidas y alertas. Este tema afecta a los chicos, pero también a las familias, en las escuelas, y por supuesto en lo económico”, agregó. El ministro de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez, comentó que desde el Gobierno provincial “no nos quedamos de brazos cruzados y decidimos realizar encuentros regionales para que se produzca un ida y vuelta que nos permita enriquecer las herramientas con las que contamos. En el marco de los consumos problemáticos, las apuestas en líneas es uno que ha crecido bastante entre nuestras juventudes, e incluso infancias”.

En ese sentido agregó que “por eso estamos acá, para debatir, contar, intercambiar experiencias, conocimientos y poder irnos con más elementos para el diseño y la aplicación de políticas públicas”.

Unos de los jóvenes participantes fue Francisco, de Rolón, y dijo que “el evento me pareció muy lindo. Con un tema serio, pero de una forma entretenida”.

También estuvo presente el diputado provincial Federico Ortíz, ex intendente de Miguel Riglos, que rescató la participación de jóvenes de distintas localidades, “esto derriba el mito de que los jóvenes no se interesan. Este es un tema muy convocante, porque ellos lo viven en carne propia”.

“El proyecto del senador Bensusán es muy bueno, es interesante que se pueda presentar así, recorriendo la Provincia y charlando con ellos, que son los primeros interesados y perjudicados con esta problemática”.

Alexis, de Miguel Riglos, evaluó al encuentro como “muy bueno, una experiencia nueva para romper la rutina. Está muy bien que se promuevan este tipo de encuentros, son necesarios para el país. He tenido conocidos que han perdido mucha plata y tenido muchos problemas por este tipo de adicciones”. El intendente de Jacinto Arauz, Santiago Goñi, también se refirió a la ciberludopatía: “esta es una práctica que perjudica en distintos aspectos, no solo en lo económico sino en lo social. Como cualquier adicción, afecta a la familia en su conjunto”.

Antonela fue otra de las jóvenes participantes dijo que “hoy aprendimos bastante, muchas cosas. Es un tema que me resultó muy interesante, es muy importante para nosotros que se trate”

El intendente anfitrión, Lautaro Calzado, expresó que “estamos muy contentos de que el Ministerio de Desarrollo Social haya elegido a nuestra localidad para un encuentro de esta magnitud. De acá sacamos elementos para poder aplicar en las políticas públicas que llevamos adelante desde nuestras localidades”. Participaron también los subsecretarios de Juventud, Rodrigo Draeger, y de Políticas Sociales, Javier Weiz, junto a los directores de Juventud, Dino Gorosito, y de Promoción Comunitaria, Virginia Pessana.

