Nuevas familias de Anchorena accedieron a la casa propia

Una de las necesidades básicas para toda familia que busca echar raíces en un pueblo es contar con la casa propia. Con el convencimiento de que esa demanda social debe ser satisfecha, el Gobierno de la provincia de La Pampa sigue sosteniendo el Plan Mi Casa como uno de los pilares de su gestión. En ese contexto, se entregaron las llaves de sus viviendas a nuevos beneficiarios de la localidad de Anchorena, demostrando el carácter federal e inclusivo del programa, que marca la presencia del Estado en todos los pueblos del interior.

“Es una operatoria excelente para localidades como la nuestra, porque permite cumplir el sueño del techo propio a muchas familias y al mismo tiempo no da la posibilidad de administrar los fondos de materiales y gestionar mano de obra local para que la gente tenga trabajo genuino”, aseguró Gustavo Pérez, intendente de Anchorena a la Agencia Provincial de Noticias.Las viviendas se entregaron con todos los servicios de luz, agua potable, gas y accesorios completos. Tienen cocina, calefactor y termotanque, lo que hace que estén listas para ser habitadas por los beneficiarios.

Al relatar los pormenores del acto de entrega de las casas, el jefe comunal resaltó la emoción de las familias: “La inauguración de estas 8 viviendas fue conmovedora, porque la gente, cuando recibe la llave, expresa su felicidad con llantos, gritos de alegría y abrazos. Es algo que no se olvida más. Por eso tenemos el compromiso de gestionar un nuevo cupo”, indicó.

También destacó que la mano de obra fue íntegramente local, otro beneficio para la comuna. “Un grupo de 10 obreros se encargó de todas las tareas. De modo que Mi Casa tiene otro factor positivo, relacionado con la posibilidad de dar trabajo a nuestra gente”, afirmó Pérez. Anchorena sostener en el tiempo la construcción de viviendas para nuestros jóvenes y hacer que de esta forma ellos se queden acá”, sostuvo Gustavo Pérez .

El aspecto social ocupa un espacio preponderante en este contexto, según lo expresado por el intendente. “El plan Mi Casa ayuda a que los habitantes de Anchorena no deban emigrar para conseguir un techo propio. Es todo un logro que las familias se queden en su pueblo”, señaló Pérez.

“Se nota el crecimiento de Anchorena en la zona de campo. Además, estamos muy cerca de Villa Maza, a unos 15 kilómetros, y ese ida y vuelta de gente hace que la comunidad, en lo económico y en lo laboral, vaya creciendo. Son pueblos tranquilos, por eso los chicos se desarrollan en un ambiente ideal. De hecho vemos que hay núcleos familiares que se afincan acá y con el paso de los años se anotan en el IPAV para acceder a su vivienda. Por esto, Mi Casa es un gran proyecto del Gobierno provincial, que ratifica la presencia del Estado”, aseguró.

Más adelante el jefe comunal expresó que “la gente sabe esperar, más allá de la frustración que se siente cuando no se sale favorecido en el sorteo”. En ese sentido, remarcó la importancia de pagar las cuotas en término para que más familias puedan cumplir su sueño. “Hay que ser responsables y solidarios, porque es parte del compromiso que asumen cuando reciben una casa”, concluyó Pérez.