Notable incremento de hisopados en el Gobernador Centeno

Durante los últimos días fue una constante la fila de gente acercándose al Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno de la ciudad de General Pico, para realizarse el hisopado por presentar síntomas compatibles con COVID-19 o ser contacto estrecho de algún positivo.

En ese marco, Maximiliano Maseiro, jefe de Guardia de Enfermería, y Carolina Arellano, jefa de Clínica Médica, se encargan de llevar adelante y coordinar esta actividad.

“Se está hisopando de lunes a lunes y se ha notado un incremento, hoy estamos superando las 100 por día. Hay una parte donde trabaja el COE (Comité Operativo de Emergencia), ellos analizan los contactos de estrechos positivos, contactos de contactos, y la gente se comunica telefónicamente con ellos y se confecciona la planilla. Si no, de forma espontánea la persona acude a un centro médico o consultorio y el médico determina si tiene síntomas compatibles y confecciona la planilla de hisopado y se lo cita para el otro día acá”, explicó a la Agencia Provincial de Noticias, Maseiro, quien informó que previo a cualquier hisopado debe existir una ficha para ingresar al sistema y notificar el caso como sospechoso.

Si bien en un principio se hisopaba principalmente a contactos estrechos y contactos de contactos, ahora las personas lo hacen de forma espontánea al presentar algún síntoma o preocupación.

“La Búsqueda Activa además de detectar casos sospechosos tiene esa función de informar y sacar miedos a la gente, que puede no tener síntomas y consulta, cuáles son, cómo son, cómo hacer, a dónde llamar o acudir, también tiene una función informativa que es muy importante”, continuó el jefe de Guardia de Enfermería.

A modo de cierre, manifestó que los datos se manejan en el ámbito de Salud, de forma particular y personal, como así también el hisopado, “antes la gente tenía miedo a sufrir un estigma por hisoparse y ahora es como que eso se ha perdido”.

