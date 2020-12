“No privatizamos, no afectamos puestos de trabajo, ni tocamos el Convenio Colectivo”, aseguró Toso

“Como ha definido el gobernador Ziliotto nuestra ideología nos indica la necesidad de tener un Estado presente y ese esquema no es compatible con la idea de privatizar parte de un servicio esencial”, subrayó el secretario de Energía, Matías Toso. Reiteró que “el Proyecto de Ley de Régimen de Desarrollo Energético enviado a Diputados no deroga la NJF 1101 en cuanto a las funciones de la APE, no pone en riesgo puestos de trabajo, ni el Convenio Colectivo”.

Toso ratificó que el gobernador Sergio Ziliotto definió políticas públicas en las que “el Estado interviene toda vez que sea necesario para que no se produzcan desequilibrios que terminen afectando a los sectores más vulnerables”.El Proyecto de Ley denominado Régimen de Desarrollo Energético, “busca, como lo ha dicho en reiteradas oportunidades el Gobernador, avanzar en la soberanía energética de La Pampa, y eso es imposible siquiera pensarlo en el marco de una privatización del sistema”.“Le hemos informado a los trabajadores de la Administración Provincial de Energía que el Proyecto enviado a Diputados no deroga la NJF 1101 en cuanto a las funciones de ese organismo. Seguirán prestando servicio en la zona no concesionadas, mantendrán el rol de controlar la potencia y energía para proveer a las 29 cooperativas que brindan el servicio público de distribución”, detalló el funcionario.Aclaró que el Proyecto enviado a Diputados no pone en riesgo los puestos de trabajo ni el Convenio Colectivo de Trabajo N° 36/75, sino que por el contrario “enriquece y fortalece el organismo y lo constituye como centro de control y operaciones del Mercado Local de Energía Eléctrica”.

“Un sistema equilibrado”

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, Toso precisó que “por escrito hemos respondido todas las inquietudes que han presentado, tanto desde las cooperativas como desde el sector de los trabajadores”.

“Buscamos tener un sistema equilibrado donde no existen sectores de poder que impongan condiciones, como por ejemplo, tarifas”, dijo, al tiempo que ratificó que como “Estado tenemos la obligación de intervenir para evitar situaciones que podrían fomentar desigualdades entre los pampeanos”.

En este mismo sentido dijo que “el rol de las cooperativas es y seguirá siendo fundamental, lo mismo que el de la Administración Provincial de Energía. Para nosotros es fundamental que los usuarios, más allá de donde vivan, tengan igual calidad de servicio y las mismas tarifas”, afirmó.

Sostuvo además que el Proyecto de Ley propuesto “no afecta los derechos adquiridos ni pone en riesgo las concesiones que detentan las Cooperativas, sino que se las reconoce como aliadas estratégicas del Gobierno provincial en la meta de lograr un sistema eléctrico cada vez más justo y eficiente, que se traduzca en beneficios para toda la comunidad pampeana”.