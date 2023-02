“No es una simple transferencia de recursos, también está la intensión de acompañamiento al trabajo”

“Este año tuvimos la posibilidad de encontrarnos con una conformación de presupuesto más alta, ello se relaciona con el incremento en los juegos de azar. El Instituto recauda una parte para el Ministerio de Desarrollo Social, y esto constituye dichos fondos, esto implica que existieron más personas vinculándose con los juegos de azar. Respecto al año anterior tuvimos un 267% para que podemos trabajar el Programa de Desarrollo de la Economía Social, que son créditos que se ejecutan bajo la Ley de Descentralización en todos los municipios, quienes son los encargados de elegir a las personas que desean acompañar desde una financiación. Desde nuestra área hacemos algunas revisiones, sugerencias o establecemos criterios de otorgamiento en materia de juventud, mujeres como sostén de hogar y que por ley debemos dar respuesta a personas con discapacidad para que accedan a un financiamiento”, indicó.

Tasa sin interés y montos disponibles

La funcionaria destacó que los créditos están orientados para actividades productivas, “de servicios o comerciales. Uno de los aspectos más interesantes que tiene el Programa de Desarrollo de la Economía Social es que tiene 0% de interés. Para pensar en una escala progresiva de desarrollo, esta es la base, es ahí donde podemos empezar a pensar en promover el desarrollo de un emprendedor o emprendedora. Luego nos encontramos con casos virtuosos donde comienzan a crecer y pueden acceder a otro tipo de créditos de desarrollo productivo que ya implican un poco más de interés, capital y montos superiores. El monto de este año se ha incrementado con el objetivo de que los beneficiarios tengan un margen más amplio desde 60 mil pesos como mínimo y de máximo 250 mil pesos. Como también promovemos lo asociativo, se ofrece a que si algún municipio quiere financiar a un emprendimiento asociativo el monto máximo es de 600 mil pesos”, manifestó.

Carrizo, destacó que “el Programa es muy interesante, hace 14 años que está la Ley y esos son los años que lleva de desarrollo. No es una simple transferencia de recursos para que el municipio pueda entregarle a tales o cuales personas, sino que desde el organigrama que desarrollamos desde el Gobierno de La Pampa, pudimos ponerle intensión de acompañamiento al trabajo. Una cosa es la transferencia económica, pero luego viene todo lo que implica capacitaciones o asistencias técnicas que hacen falta. Ser emprendedor requiere de desafíos, de ciertas habilidades personales, de interacción, de saber leer algunas cosas que tiene que ver con el mercado donde van a competir con su producto o servicio”, dijo.

Acompañamiento técnico interdisciplinario

“Los municipios van impregnándose de esta lógica que imprimimos desde este Ministerio de Desarrollo Social, en términos de economía social, es que siempre se considere el ser humano que es el eje y no la actividad económica propiamente dicha. Les tiene que ir bien, queremos que les vaya bien y queremos que ganen pero que sea con el fortalecimiento de ellos como personas, ya que estas experiencias también pueden ser frustrantes. Quien emprende tiene oportunidades de reconvertirse y seguir siendo un emprendedor o emprendedora pero no siempre les puede ir bien, y por eso es lo importante de saber leer cosas del mercado que amenacen el emprendimiento. A veces un exceso de competencia es una amenaza y otras veces es una oportunidad para repensarse a tiempo y de eso se trata ir acompañando, por lo menos en la medida que nuestro equipos interdisciplinarios puedan escuchar y estar presentes”, resaltó.

La funcionaria dijo que el objetivo en relación crecimiento productivos, “es que los municipios puedan ayudar a la gente de su población para pensar en innovar en algunas cuestiones que muchas veces cuesta, sobre todo pensando en contamos con poblaciones chicas o ruralizadas que urbanizadas. Tuvimos propuestas que estamos trabajando y es agenda para este año, es un proceso de incubación, es decir, generar condiciones para que se aprenda a administrar un emprendimiento inicial o ya en marcha. Además, estamos trabajando en acompañar desde la cuestión emocional, el cómo llevar adelante y lidiar con aspectos que tiene que ver a la vida del emprendimiento pero que ponen en juego a las personas. No todo el mundo sabe vender ni pelear un precio para comprar, y esas con cuestiones que se deben fortalecer, y esto lo trabajaremos en conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa y se incorporarán como veedores y acompañantes, a la Universidad Nacional de Quilmes. El desafío de salir de algunas recetas que pueden resultar neoliberales o que están enfocadas solo en la empresa, es agregarle esta cualidad humana, territorial y local. Queremos movilizar a que el emprendedor crea en sí mismo durante la gestión del emprendimiento”, dijo.

Estado presente

La funcionaria provincial remarcó las herramientas que brinda el Estado para la generación de trabajo privado, seguro y estable. “Desde el Estado debemos generar condiciones y desde hace bastante tiempo que nos estamos ocupando, son procesos lentos que requieren de transformaciones culturales. Esta es la segunda gestión en la que tenemos un lugar dentro del organigrama del Gobierno provincial y estamos agradecidos de ser parte y poder lograr esta cercanía. Esto tiene que ver con la justicia social, es acortar las distancias que puedan existir con la población, hay mucha gente que quedó fuera del sistema de empleo, por distintas razones, hay menos fábricas o industrias o son de menor tamaño. Venimos estudiando el fenómeno del futuro del trabajo donde se van incorporando otras perspectivas que son amenazas para la gente que quiere ingresar al mundo laboral. Por eso desde el Gobierno vamos presentando propuestas que tienen que ver con ir trabajando estos aspectos para promover otro tipo de unidades trabajo más pequeñas y que en La Pampa son posibles”, concluyó.