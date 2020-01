Mujeres y hombres se inscribieron para capacitarse en tareas de charqueo y desposte en frigorífico

La rúbrica se desarrolló esta mañana en el despacho del secretario Marcelo Pedehontaá, con la participación de la directora de Capacitación y Formación Laboral, María Celeste Segurado y la gerente de Relaciones Humanas de Carnes Pampeanas, María José Larroudé. La instrucción estará dirigida a jóvenes, comenzará el próximo 19 de febrero y se desarrollará en las instalaciones de la empresa, con un capacitador de la misma. Pedehontaá explicó que la idea surgió por una inquietud de la propia empresa. “La necesitan porque veían una carencia en el personal o en el recurso humano. La capacitación y formación en charquedores y despostadores es la mano de obra calificada de la industria frigorífica”, dijo al respecto. Y agregó: “Hace unos años estuvo la misma inquietud por parte de Carnes Pampeanas, nosotros veíamos que esas tareas eran llevadas a cabo por Cooperativas que no eran pampeanas y ellos trabajaban haciendo un lobby muy importante que encarecía toda la producción. A partir de ahí, de varios contactos, de análisis entre la gente de Recursos Humanos de la empresa, de la Dirección de Capacitación y Formación, empezamos a ahondar en el tema y hoy concretamos la firma para capacitar a los jóvenes”.El secretario dejó en claro que “quizás no todos los que participen en la capacitación consigan una salida laboral, pero seguramente una vez terminada, su fortalecimiento y su competencia va a estar acentuada, porque el joven quedará calificado para desempeñarse en una industria donde los argentinos en general y los pampeanos en particular, tenemos muchas expectativas, hay muchos mercados internacionales abiertos que están buceando para poner nuestra mercadería en esos lugares y vamos a necesitar recurso humano adecuado”. Por último, agradeció a Carnes Pampeanos por haber tomado la iniciativa en materia de instrucción “Seguramente esta capacitación la vamos a seguir llevando a distintos frigoríficos de la provincia de La Pampa”, concluyó.

Maria José Larroudé

La representante de Carnes Pampeanas comentó que la capacitación apunta a una necesidad puntual del frigorífico. “Se constituirán en mano de obra calificada, lo cual comprenderá una capacitación de tres meses y medio. Se hará por turnos, despostadores a la mañana y charquedores por la tarde, en grupos de seis personas”, explicó. Mientras que Segurado, remarcó que la inscripción ya cerró, debido a que las personas que participarán de la capacitación necesitan estudios sanitarios para estar dentro de la planta. “También buscaremos capacitar en cuestiones de Seguridad e Higiene y otras cuestiones mas. Y queríamos agregarle sobre el final, cómo desenvolverse al salir al mercado laboral, cómo presentar el curriculum, a que lugares pueden apuntar, etc”, agregó.

Para finalizar, la directora de Capacitación y Formación Laboral, remarcó que se anotaron hombres y mujeres. “Es un oficio que en la provincia muy poca gente lo sabe hacer bien, eso requiere muchos años, por eso apuntamos a gente joven. Si no puede ser en este frigorífico, puede ser en otro, en carnicerías, las oportunidades se les estaría ampliando”, concluyó.