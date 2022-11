Misión comercial Internacional Inversa del rubro vitivinícola en Casa de Piedra

La Misión Comercial Inversa del Sector Vitivinícola para la Región Patagonia fue organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), junto a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), la Agencia I-COMEX La Pampa, el Ente Provincial del Rio Colorado del Ministerio de Producción y la Secretaría de Turismo, en el marco del convenio CFI-COVIAR, al cual se unió el Gobierno de La Pampa para acompañar al sector vitivinícola pampeano en su proceso de internacionalización.Participaron del evento el director Ejecutivo de la Agencia I-COMEX, Sebastián Lastiri, el presidente del Ente Provincial del Río Colorado, Enrique Smith, vicepresidente del Ente, Roberto Bigorito, la secretaria de Turismo, Adriana Romero y los representantes de las bodegas: Lejanía, Arumcó (Gobernador Duval), Quietud (Santa Rosa), Estilo 152 (General Acha) y Bodega del Desierto (25 de Mayo).“Dentro de las políticas de promoción de las exportaciones pampeanas que puso en marcha el gobernador Sergio Ziliotto llevamos adelante esta actividad que permite que potenciales clientes de 5 países conozcan el suelo, el clima y el ambiente sano y natural de nuestra zona bajo riego que le da características tan particulares y valiosas a nuestros vinos”, explicó el director de la Agencia I-COMEX, Sebastián Lastiri.La jornada comenzó con un recorrido por los viñedos del Ente, donde el vicepresidente de la institución Roberto Bigorito dio la bienvenida a las y los invitados. El ingeniero agrónomo y enólogo, Enzo Mugnani, fue el encargado de explicar a los visitantes cuáles son las características del vino pampeano y cuál es la oferta comercial de vinos que tiene La Pampa hacia el mundo. El recorrido continuó en los viñedos de Grupo Catena, donde el representante del lugar comentó los beneficios de producir en Casa de Piedra y explicó el proceso de producción que tienen.“Venimos trabajando muchas cosas con la Agencia I-COMEX, esta es una decisión que tomó el gobernador Sergio Ziliotto, que ayuda mucho a difundir, especialmente los vinos que tiene La Pampa”, comentó el presidente del Ente Provincial del Rio Colorado, Enrique Smith, a la Agencia Provincial de Noticias y agregó: “Casa de Piedra tiene viñedos que generan vinos de alta calidad, con un alto volumen de producción y bajo costo”.En este sentido, el enólogo, Enzo Mugnani explicó durante el recorrido: “Esta zona es un buen acierto del Gobierno de La Pampa ya que captó las 10.000 hectáreas que tiene de derecho de agua e hizo una gran inversión que consistió en entregar el agua presurizada para riego por goteo y así no perder una sola gota del rio colorado”.A ello agregó: “se consiguió algo prácticamente no visto en el país, que es la distribución de tantas hectáreas solo por cañería con la más alta eficiencia y cuidado en la utilización de un recurso clave como el agua”.A continuación se realizó la presentación de la Provincia, a cargo del director de la Agencia I-Comex Sebastián Lastiri, el presidente del Ente Provincial del Rio Colorado, Enrique Smith y la secretaria de Turismo Adriana Romero, para dar lugar a una degustación guiada por Enzo Mugnani de 12 variedades de vinos pampeanos donde los representantes de las Bodegas presentes comentaron las características particulares de sus vinos y brindaron explicación sobre cada variedad a los importadores y periodistas presentes.“Esto es el resultado del esfuerzo que se hace en equipo de trabajo donde entra el Ministerio de Producción, la Agencia I-COMEX y donde entramos todos los productores de vino. Si todos ponemos un granito de arena, yo creo que estamos para hacer cosas mucho más grandes”, destacó el encargado de la Bodega Quietud, Ricardo Juan.

Respecto a la jornada, la secretaria de Turismo, Adriana Romero resaltó: “Este tipo de eventos me parece muy estratégico, están seleccionados los periodistas que se han traído y cada uno va a replicar en su país lo que hoy vio, lo que degustó, el know how y expertise de los enólogos y de los bodegueros que acompañaron fue muy completo”.

Al terminar la degustación las bodegas contaron con el espacio para mantener reuniones e intercambiar contactos con los importadores para evaluar la posibilidad de concretar negocios y exportar los vinos degustados.

“Me pareció óptimo que la provincia tome la iniciativa, hizo bien las cosas porque se arriesgó a demostrar que acá se podían hacer uvas de calidad y Catena Zapata es el resultado de ello porque compró el proyecto e invirtió”, destacó Oliver Gayet, importador DECANTER SRL (Paraguay).

La jornada finalizó con un recorrido guiado por Florencia Rebolini, por zonas turísticas de Casa de Piedra, donde se pudo apreciar la pared de caracol, la historia de esta zona de la provincia y el dique del rio Colorado desde donde proviene el agua para el riego de los viñedos.