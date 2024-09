Miles de pampeanos y pampeanas disfrutaron del festival Estación Primavera en la explanada de Casa de Gobierno

En un domingo que se llenó de colores, música y sonrisas, el Gobierno de La Pampa, bajo la gestión del gobernador Sergio Ziliotto, celebró la llegada de la primavera con el festival “Estación Primavera”.

Miles de pampeanos se acercaron a la explanada de la Casa de Gobierno, donde a partir de las 16:30, las distintas áreas gubernamentales ofrecieron una jornada inolvidable para grandes y chicos, reafirmando la política provincial de trabajo conjunto en pos del bienestar de la comunidad.

El evento no solo fue un éxito por la gran afluencia de público, sino también por la diversidad de actividades organizadas por las dependencias del Gobierno.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, con actividades para la juventud y deportivas, pasando por la Secretaría de Recursos Hídricos, hasta el Ministerio de Salud, cada área contribuyó con propuestas lúdicas, educativas e interactivas que no solo entretuvieron, sino también concientizaron a los presentes sobre temas fundamentales como la salud, el cuidado del ambiente y los derechos humanos. A su vez el evento contó con la participación de la cobertura en vivo especial de la Televisión Pública Pampeana junto a sus actividades con la gente.

Esta jornada primaveral fue una verdadera fiesta de la colaboración. El Ministerio de Educación y la Secretaría de Turismo se unieron para ofrecer actividades para todas las edades, mientras que la Secretaría de Cultura aportó espacios dedicados a la literatura y el arte. Incluso la Secretaría de Energía y Minería, Pampetrol, Banco de La Pampa, junto con la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, participaron con iniciativas relacionadas a sus áreas de trabajo, enriqueciendo aún más la propuesta. También se sumó al evento la UNLPam. ofreciendo información sobre todos sus opciones de carreras y juegos interactivos, como también lo hizo el IPAV con actividades con niños y niñas, como también brindando información sobre el área.

El festival no se limitó a los stands y talleres. La música, a cargo de los DJs Tano Palazzo y Juli Naval, y bandas en vivo como General Milonga, Ritual Persa y La Banda Fina, llenaron de ritmo la tarde. Además, la presencia de artistas, como el rapero Saluthon o el payador Juan Cruz Olié, aportó un toque único y cercano a la cultura pampeana.

La Agencia I-COMEX La Pampa también estuvo presente con actividades creativas, y participando en actividades interactivas que incluían desde payadas hasta la creación de canciones con ayuda de la inteligencia artificial.

A pesar del contexto económico complejo que vive el país, el ambiente que se respiró en la explanada fue de alegría y esperanza. Las familias disfrutaron de una jornada donde la cooperación y el compromiso del Gobierno provincial con sus ciudadanos se hizo visible en cada actividad.

El éxito de “Estación Primavera” es un claro reflejo de cómo el trabajo en conjunto de las distintas áreas del Gobierno, impulsado por la política de gestión de Sergio Ziliotto, fortalece el tejido social y brinda a los pampeanos momentos de disfrute y aprendizaje.

Deje su comentario en Facebook