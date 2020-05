Metileo construye su terminal de ómnibus

Tras un arduo trabajo que llevó varios trámites, compra de terrenos, proyección y mucha planificación, la localidad de Metileo construye su terminal de ómnibus a la vera de la Ruta Provincial N°102.

Con gran emoción por el significado de la obra, el intendente local, Juan Carlos Pavoni, contó cómo se gestó la iniciativa, “habíamos planificado a partir de que el ex gobernador, Carlos Verna, nos dio la obra de la colectora; al llegar de Santa Rosa con la novedad lo primero que hicimos fue tratar de comprar cuatro terrenos que daban por el paso de la misma. Ese fue el primer paso para planificar la terminal para Metileo”.

Se trata de una obra muy necesaria para los habitantes ya que antes se tomaban los micros en una garita ubicada sobre la ruta, lo que además de la incomodidad brindaba poca seguridad. “Nosotros decidimos hacer la terminal y aprovechando la obra de la colectora hicimos hincapié en estos terrenos porque estaban a menos de 50 metros del nuevo acceso”, agregó.

Pavoni recordó que luego de la compra de los lotes se recibieron aportes de Vialidad Provincial para hacer una garita, “y ese dinero se transformó en una platea para la futura terminal ya que con la garita de espera no se brindaba una solución, la propuesta fue aceptada e hicimos la platea. Luego de la colectora Vialidad nos hizo la parte de estacionamiento con asfalto y ahora estamos comenzando con la segunda etapa”.

En relación a la nueva obra, el jefe comunal explicó que se construirá hasta el encadenado, “cosa que se logra hacer, aún en tiempo de crisis, debido a la planificación, el acopio de material y la posibilidad de vender algunos terrenos”.

Metileo no tenía terminal, sitio muy necesario en cada localidad provincial, “tomamos la firme decisión de hacerla porque queremos que la gente del pueblo tenga calidad de vida, queremos que la gente que venga a Metileo se sienta cómoda y tenga un espacio donde ser recibida o donde esperar. Eso nos permitió sumar la obra a la colectora y al nuevo acceso”.

Otro punto destacado de la obra es la generación de empleo en la localidad, “esto se hace con gente del pueblo, los constructores son de acá y quienes trabajen en electricidad, plomería y demás será gente de Metileo”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook