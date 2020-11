Meridiano V, la cerveza de Jacinto Arauz, partícipe de la Escuela de Agronegocios

Esta actividad, de la cual forman parte 30 pequeñas y medianas empresas pampeanas, es llevada a cabo por la Dirección de Desarrollo Agroalimentario con el fin de dotar a los emprendedores de herramientas, que les posibiliten lograr competitividad y sustentabilidad en sus proyectos.En el camino del emprendedurismo dicho Ministerio apunta sobre todo a los jóvenes de la Provincia, y en ese marco fue invitada a participar la Microcervecería Meridiano V, fundada por 3 jóvenes de Jacinto Arauz hace relativamente poco tiempo pero con un amplio futuro.Esta fábrica obtuvo en esta oportunidad la medalla de Oro con la cerveza de estilo American IPA, Arauz Rock IPA; pero también logró en este mismo certamen la medalla de plata con la cerveza René Barly Wine (claramente el nombre es en honor a Favaloro), una medalla de bronce para Blond Ale y otra para Catharina Sour, un estilo brasilero. Con lo cual de los 5 estilos presentados permitidos por el certamen, 4 obtuvieron medalla, mientras que la American IPA logró el segundo puesto en 2019.Patricia Giaconi una de las dueñas y la “rata de laboratorio” como ella se denomina en este emprendimiento, agradeció por la oportunidad de poder participar en esta Escuela de Formación “es muy lindo, los profesores son todos de primera calidad y muy predispuestos, y esta experiencia nos abrió la cabeza, porque uno no viene con el tema del comercio pensado” señaló a la Agencia Provincial de Noticias.Y detalló “tuvimos una materia de capital humano que fue fundamental ante la posibilidad de pensar en sumar gente en algún momento”, y agregó “nos quedan dos clases, estamos en el último módulo sobre finanzas, el cual es re importante también porque te ayudan a pensar como un empresario”.Con lo cual manifestó que “desde el Ministerio se muestran súper interesados en los proyectos productivos e industriales y sobre todo de jóvenes, por ello siempre están acompañando”.Y para dejar clara su posición ante este emprendimiento y al futuro del mismo, expresó “seguiremos apostando a este proyecto, ya que nos certificaron con esta Copa Argentina de que lo que hacemos lo hacemos bien, con lo cual poder posicionar a La Pampa a través de nuestra marca, es genial”.

Meridiano V

Patricia Giaconi, (quien forma parte de esta empresa junto a Fernando Hernández y Cristian Bertinat), en referencia al premio obtenido el pasado 31 de octubre, opinó en la APN que “es un reconocimiento muy importante, ya que es a nivel país” y sobre todo teniendo en cuenta que en dicha oportunidad participaron alrededor de 260 microcervecerías de las más importantes del país. “Con lo cual -enfatizó- desde nuestro lugar geográfico, desde donde nos cuesta mucho que nos conozcan, el resurgir con la marca de nuestra cerveza es un gran reconocimiento, fue hermoso”.

Patricia recordó que comenzaron en el año 2009 a elaborar cerveza casera, en Bahía Blanca donde estudiaban, pero se puede decir que dicho emprendimiento tomó característica de tal en el año 2015, cuando estos tres jóvenes ya en la localidad pampeana de Jacinto Arauz, se embarcaron por completo en este proyecto de elaborar cerveza artesanal.

Esta decisión fue tomada “luego de haber obtenido dos terceros puestos en una copa sudamericana en Uruguay, en la que fuimos los únicos argentinos ganadores”. A partir de allí tomaron la decisión de dedicarse a esta actividad “que no solo nos gustaba, sino que nos salía muy bien”.

No estuvieron ajenos a los vaivenes de este 2020, como la mayoría de los emprendimientos que fueron afectados por la pandemia del COVID-19, “teníamos proyectado para este año alguna otra inversión, pero con el tema de la pandemia se frenó, de todas maneras sigue en pie para el año próximo”. Hasta el momento venden el producto en barriles, pero la idea es poder llegar a envasarlo y venderlo en latas o botellas.

El mercado de venta es en toda La Pampa, Bahía Blanca y también llegan a Mendoza, Entre Ríos y Buenos Aires, “pero todavía no tenemos suficientes barriles, con lo cual ahí está nuestra limitante, y sobre todo luego de haber ganado este premio porque se nos aumentó mucho la demanda”.

Giaconi señaló que en el mundo cervecero ya son conocidos, “ahora nos falta que nos conozca la gente en general”. Por ello hizo hincapié en que “nos falta el marketing, por ahí nos dedicamos mucho mas al producto final y a la calidad, pero no al marketing y a la venta”.

En cuanto a la materia prima en general comentó que es importada, “por ello el problema de los costos, tanto del lúpulo como la malta, y la levadura también aunque la reutilizamos, el agua la tratamos con ciclos de ósmosis y mineralizamos según el estilo”, concluyó.