El Parque Agroalimenatrio de Santa Rosa construirá un sistema de tratamiento de efluentes de última generación acorde a los estándares ambientales que permitirá ampliar su producción y la instalación de nuevas empresas.  

En el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con la presencia de la ministra de Producción, Fernanda González y la directora de Obras y Servicios Públicos, Antonela Dosso, se desarrolló el acto para ejecutar la obra del sistema de tratamiento de efluentes del Parque Agroalimentario y Apícola de Santa Rosa.En esa instancia la ministra destacó a la Agencia Provincial de Noticias que se trata de una obra “estratégica para el desarrollo del Parque Agroalimentario que es parte de un programa iniciado hace tres años para reactivar los parques industriales provinciales”.“En particular, la obra, tiene que ver con lo ambiental y nos permitirá llegar a los stándares que exige la Provincia, además revaloriza al Parque porque da lugar a invitar a más empresas, que tienen relación directa con el sector alimentario, a radicarse”.“Lo más importante de esta obra es que se hace con aportes de la Provincia y también contamos con aportes no reintegrables recibidos en la gestión nacional y gestionados por el gobernador Sergio Ziliotto” indicó.“Es una obra que el Gobernador nos marcó en cuanto a trabajar para fortalecer los Parques Industriales provinciales. Más allá de los stándares ambientales que deben cumplir, llega para fortalecer los parques, es importante por ser una fuente más de trabajo para la población”.Para finalizar la funcionaria provincial destacó la decisión política del Gobernador de concluirla, “más allá que los fondos no eran los suficientes para completarla, por ello se hace cargo de la diferencia para su culminación”.

Respuesta

Por su parte el ministro de Obras y Servicios Públicos, remarcó la participación de las empresas constructoras pampeanas que presentaron sus ofertas, “se presentaron cinco importantes firmas para cotizar, esto demuestra que la obra pública pampeana es un motor para la economía provincial y una fuente de trabajo muy importante para muchas familias”.

“Desde este Gobierno provincial seguimos trabajando para generar empleos genuinos que ofrezca dignidad a los trabajadores y colabore en mejorar sus condiciones de vida. Con mucho esfuerzo, por el contexto nacional, pero a paso firme continuamos con las obras iniciadas, porque la presencia de ellas una vez finalizadas significan progresos sustanciales para la gente”.

La infraestructura a construir tiene como objetivo la adquisición y puesta en marcha de una planta compacta de tratamiento de efluentes líquidos, cuyo proyecto resulta prioritario en el marco del Plan de Desarrollo del Parque, no sólo por su impacto ambiental sino también porque es un requisito técnico y legal fundamental para el funcionamiento de las empresas radicadas o a radicarse, las cuales deben cumplir con la normativa Ambiental y de Recursos Hídricos de la Provincia, para alcanzar las habilitaciones comerciales y los estándares de calidad exigidos en los mercados agroalimentarios.

El Parque Agroalimentario tuvo un marcado crecimiento lo que derivó en dejar al sistema de tratamiento de efluentes obsoleto, lo que motivó dotarlo de un sistema moderno que responda a las necesidades reales con proyección a futuro, sea ambientalmente sostenible y permita a las empresas radicadas a producir cómodamente y a la radicación de nuevas.