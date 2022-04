Más tablets, conectividad para Trebolares y capacitación para locutores y locutoras

Participaron de la ceremonia los ministros de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; de Educación, Pablo Maccione; de Desarrollo Social, Diego Álvarez, el director de ENACOM, Alejandro Gigena, el delegado local del organismo, Guillermo Rechimont, el presidente de Empatel, José Andrés Zulueta, jefes y jefas comunales de localidades del norte provincial, concejales, concejalas, demás funcionarios provinciales y municipales, quienes fueron recibidos por la intendenta local, Fernanda Alonso.El programa “Conectando con Vos” comprende para La Pampa un total de 4.000 tablets. El mismo promueve el acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones. Responde a un criterio de selección que tiene que ver con la vulnerabilidad, a programa Cumelén, a adolescentes de 14 años, personas mayores de entre 60 y 70 años, y emprendedores y emprendedoras de la economía social.Curciarello destacó el acompañamiento de los intendentes y demás autoridades para hacer efectiva la entrega, “es un día de celebración, estamos implementando un programa del ENACOM que no está regalando absolutamente nada, simplemente está dando una herramienta para que puedan ejercer un derecho como lo es acceder a las tecnologías”.El ministro agradeció, en nombre de Alejandro Gigena, a todo el directorio del ENACOM por la gestión y la posibilidad de estas tablets en La Pampa. “Hace unos años se entregaban netbooks en los colegios de manera universal y de un día para el otro alguien dijo que los alumnos no se merecían tener esos dispositivos, y se cortó. Hoy en Argentina y en La Pampa se volvieron a entregar las netbooks y vino este plan para que el acceso a la tecnología signifique ejercer derechos, hoy es imposible pensarnos sin estar comunicados, sin tener estas herramientas que nos permitan estudiar, trabajar, entretenernos, comunicarnos con nuestros familiares”.Explicando a los presentes que esto es posible porque detrás hay un camino recorrido que garantiza la conectividad, el funcionario provincial contó que próximamente se inaugurará la infraestructura para llegar con conectividad a Trebolares, “trabajamos muchísimo para la puesta en valor de los espacios públicos garantizando conectividad, Fernanda (Alonso) gestionó un punto digital, muy equipado, son muchas las cosas que está haciendo General Pico y continuaremos con las gestiones para traer más para la localidad y para el resto de los pueblos”.

Gigena expresó su orgullo de estar en este evento como director del ENACOM, “recordábamos que la pandemia puso sobre la mesa la necesidad de tener conectividad porque hace al desarrollo de una comunidad, al desarrollo humano, al desarrollo educativo y nosotros desde ENACOM, estamos con una mirada federal, mirando a las provincias, tratando de achicar la brecha digital que es mucha en el interior profundo”.

“Me toca cumplir funciones en Capital Federal y de la General Paz para allá es el interior profundo, ENACOM entregó a La Pampa más de 280 millones de pesos en aportes no reembolsables para mejorar la conectividad, es una de las provincias que mejor trabajó en conectividad, gracias a una política de Estado que viene desarrollándose desde la creación de Aguas del Colorado”, continuó.

Alonso brindó la bienvenida a autoridades y beneficiarios y beneficiarias, expresando la enorme alegría de llevar adelante esta entrega. “Este dispositivo da la posibilidad de informarnos, de sentirnos dentro del mundo de la información, pero también me parece válido destacar cosas que vienen dándose a lo largo de la gestión, que no es solo el acceso al dispositivo sino también la mejora de la infraestructura que hace que ese dispositivo funcione”.

En dicho contexto agradeció al Ministerio de Conectividad y Modernización “que escuchó nuestro planteo cuando le pedimos que contemple la posibilidad de mejorar la infraestructura que necesita Trebolares para que este barrio de la ciudad tenga garantizado el acceso a la conectividad y es así que están trabajando en la antena, tienen comprada la tecnología y en breve estaremos poniendo en funcionamiento todo para que los vecinos y vecinas puedan acceder al igual que en cualquier barrio de General Pico”.

Alonso compartió la postura del gobernador Sergio Ziliotto al considerar que achicar la brecha digital es la manera más moderna de trabajar en la justicia social, “porque más que nunca nos dimos cuenta, en pandemia, que era sumamente necesario”.

A modo de cierre, agradeció la gestión de ENACOM no solo por la entrega de tablets sino por la posibilidad de que General Pico sea sede de una capacitación dirigida a locutores y locutoras, que tendrán la opción de trabajar de manera directa con el ISER; además de que en la ciudad se regularizaron situaciones en diversas radios FM, accediendo a sus licencias.