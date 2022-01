Más de 600 participantes en el Pro Vida de Toay

El predio fue visitado por la subsecretaria de Política Social, Graciela Salvini; la subsecretaria de Economía Social, Yolanda Carrizo, directores y directoras de diversas áreas. En representación de la Dirección de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales, asistió Marcela Tosello siendo recibidos por el intendente local, Rodolfo Álvarez.“Éste es el predio que históricamente la Municipalidad de Toay utiliza para la implementación del Plan Pro Vida, plan que celebramos una vez más, contar con las posibilidades de poner en práctica todas sus actividades considerando la trayectoria que tiene en las políticas públicas del Gobierno provincial y municipal, porque siempre se llevó a cabo” señaló Álvarez a la Agencia Provincial de Noticias.Añadió que “en esta oportunidad volvemos a contar con este predio maravilloso que nos permite controlar entre otras cosas, las cuestiones sanitarias. En este momento estamos situados en donde se encuentra la burbuja de primer infancia donde el Centro de Desarrollo Infantil lleva a cabo sus actividades de verano”.Aseguró que “la premisa sigue siendo respetar los dispositivos de burbujas por lo tanto la ciudad es recorrida por una serie de transportes de pasajeros y quienes asisten son conducidos hasta este predio en donde cada coordinador los va recibiendo y guiando en las actividades. Este mecanismo nos permite una trazabilidad y contacto permanente de las personas que están con los niños y niñas, y en qué burbuja participa ese niño o niña”.Reconoció que “tuvimos que aprender a adaptarnos a esto que nos obligó la pandemia y es el segundo año que lo ejecutamos, no sufrimos casos sobresalientes que nos hayan obligado a interrumpir la actividad”.Consideró que “las políticas públicas de mayor efectividad tienen que tener un condimento muy importante que es la articulación entre todos los niveles de Gobierno, en esta oportunidad el Gobierno provincial pone a disposición de los municipios el Plan Pro Vida con una serie de premisas como la incorporación de los objetivos de desarrollo sustentable, a lo que adherimos por supuesto”.Reiteró que “es imprescindible contar con el apoyo del Estado provincial porque este tipo de actividades no se pueden realizar exclusivamente con fondos municipales, pero sí de forma articulada. Pero no solamente de dinero hablamos aquí, hoy contamos con técnicos que vienen a monitorear las actividades que nos ayudan a poder incorporar un mecanismo de revisión de lo que hacemos para entrar en un proceso de mejora continua y brindar un mejor servicio posible. Es por eso que celebramos y apostamos a poder continuar esta actividad en el marco del Plan Pro Vida que tiene tanto prestigio en el marco de las políticas públicas provinciales y estamos honrados de poder contar con esa posibilidad”.

Trabajando en las mejores condiciones

La funcionaria provincial, expresó que “es un gusto ser parte de esta colonia de vacaciones Pro Vida 2022 donde todo un equipo trabaja para generar las mejores condiciones” y mencionó que “como siempre dice Laura Ramborger, el Pro Vida es el programa de la familia y nosotros estamos convencido de que es así”.

En el caso de Toay hay alrededor de 600 personas que asisten entre niños y niñas, personas mayores y adolescentes y por la tarde Verano Joven y grupo Cumelen, todos organizados por burbujas. “En esa línea de trabajo se desarrolla normalmente esta colonia que es además inclusiva porque tenemos las personas con discapacidad con adaptación en toda las actividades e integrando las burbujas convencionales que es muy importante, con las colaciones, con el trabajo de vida en la naturaleza y de reciclado que tienen presentes en la planificación de todos los días y que tienen que ejecutar con los grupos”, explicó.

Puntualizó que “una de las características importantes en este contexto es poder estar al aire libre y que las burbujas estén distribuidas en distintos sectores del predio, mientras están haciendo natación hay grupos que están con su actividad física, otras terminando su desayuno, tienen todas las actividades previstas para mantener ese aislamiento que se transforma en una herramienta de cuidado para garantizar que todos puedan llevar adelante la colonia de vacaciones”.

Marcela Tosello-Equipo Técnico Pro Vida

Desde la dirección de Planificación, del Ministerio de Desarrollo Social, Marcela Tosello afirmó que “con mucha alegría vimos en esta visita a Toay donde está la infraestructura para proveer cuidados que es lo que pretendemos hacer en esta etapa donde la situación epidemiológica nos sigue acompañando”.

Destacó que “hay muy buen mantenimiento, con mucho espacio para que las burbujas puedan estar distanciadas como se solicita a nivel provincial, respetándose el trabajo de burbujas, de protocolo, de sanitización, respetándose además el refrigerio saludable”.

“Son cosas valoradas como muy positivas y rescato también lo que pedimos siempre es la interacción entre los ministerios de Desarrollo Social y el área de Deportes, trabajaron sobre buenos tratos, políticas de cuidado que es muy importante porque el profesor y el líder sienten el acompañamiento del área social y de familia en esta época”.

Calificó como “muy positivo las actividades para niños y niñas del CDI que no es algo que se ve en todas las localidades. Por otro lado las personas con discapacidad no solamente están integradas a las actividades sino que también tienen propuestas para jóvenes y para personas mayores en horarios de tarde. Es muy interesante”, enfatizó.

“El gran plan de Gobierno”

Yolanda Carrizo subrayó que “el Pro Vida es el gran plan del Ministerio de Desarrollo Social porque está dedicado a todas las familias, a todas las edades, podemos ver en el caso de Toay, los niños y niñas desde los 2 años hasta personas con 100 años, recién me contaban que una persona cumplió los 100 años hace unos días”.

Consideró que “en este tiempo donde prima la no presencialidad, la virtualidad, donde tuvimos que evitar los encuentros, este Plan Pro Vida hace que cada grupo y de la manera que está pensado por cada municipio, por burbuja, por horarios puedan encontrarse justamente cuando es tan saludable eso para la salud mental de las personas, lo vemos en los más chiquitos como en los jóvenes que acá en Toay tienen actividades durante todo el año y en las personas mayores que tiene su identidad tan marcada con el Cumelen, hablamos de cada sub programa de este gran plan”.

Añadió que “lo que vemos es un plan para la familia pampeana que contribuye también a la salud y a la recreación que es uno de los grandes desafíos y una cosa muy importante que no en todas las provincias sucede es que Pro Vida promueve el acceso igualitario para todos y todas. Yo estoy orgullosa de ser parte del equipo del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de La Pampa”.

Apuntó que “Pro Vida comenzó siendo un programa con sus distintos subprogramas y desde hace unos años se transformó en un plan porque contiene a las familias pampeanas, especialmente a las más vulnerables. Es algo para mostrar como una gran política pública ejercida por este Gobierno que siempre está cerca de la gente”, finalizó.