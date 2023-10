Más de 500 emprendedores y emprendedoras en el 5° Foro Pampeano de la Economía Social

“De lo individual a lo colectivo” fue el lema que enmarcó al encuentro de alrededor de 500 emprendedores y emprendedoras de la economía social y agricultura familiar de distintas localidades del territorio pampeano.

El foro fue organizado por el Gibierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con el municipio de Toay. Este jueves se realizó en el SUM de la Escuela N° 5 de Toay el quinto Foro Pampeano de Economía Social. Alrededor de medio millar de emprendedores y emprendedoras de toda la Provincia estuvieron presentes y participaron de un conversatorio y taller en el que intercambiaron sus experiencias personales y colectivas.El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, destacó a la Agencia Provincial de Noticias la labor que se lleva adelante, desde el Gobierno provincial, con el sector, “venimos trabajando en forma sostenida con el sector de emprendedores y emprendedoras, porque sabemos que más que una salida, la economía social es un motor productivo, que tiene pasado, presente y futuro en La Pampa”.En ese sentido resaltó que el gobernador Sergio Ziliotto haya estado en su momento al frente del área social del gobierno provincial, “porque sabe de qué se trata, comprende la importancia del emprendedurismo y de la economía social para el desarrollo de la Provincia”.“En los últimos cuatro años hemos ejecutado distintos programas, tanto desde Nación como desde la Provincia, mediante los cuales miles de pampeanas y pampeanos pudieron acceder ya sea a un crédito de economía social, alguna herramienta o maquinaria, insumos, capacitaciones, asesoramientos y hasta un portal digital -Weni- para promover y dar a conocer la producción pampeana al mundo”, agregó, al tiempo que anticipó el lanzamiento del catálogo digital Weni que ya cuenta con 40 emprendimientos.También estuvo presente el ministro de Gobierno, Justicia y DDHH, Ariel Rauschenberger, que agradeció a los emprendedores, asegurando que “son los destinatarios de las políticas públicas del gobierno provincial. Este Foro es el balance del año, un momento de encuentro, de reflexión, compartir experiencias y conocerse entre ustedes para generar oportunidades de trabajo. Ustedes son la economía social, y la economía social es inclusión y generación de trabajo”, subrayó.Por su parte, el intendente anfitrión, Rodolfo Álvarez, celebró la realización por segunda vez en la localidad de un Foro de Economía Social, “es un placer para los toayenses ser anfitriones y brindarles a todos ustedes la mayor calidad y calidez en esta recepción”.“Como intendente tengo la responsabilidad de hacer notar que la economía social es algo que pretende un cambio en el bienestar de las personas. Es algo que el señor gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Ziliotto, nos inculcó a cada uno de los intendentes e intendentas de cada una de las localidades”, subrayó ante un salón colmado por las delegaciones.El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam, Francisco Marull, expresó que es una satisfacción para la universidad estar presente en el Foro. “El sentido de la Universidad Nacional no es solo formar profesionales, sino involucrarse con los problemas que tiene nuestra comunidad, acompañar a nuestra comunidad a gestionar, resolver esos problemas y poder avanzar en sus proyectos de vida”, dijo.También estuvieron intendentes de distintas localidades; las subsecretarias de Economía Social, Yolanda Carrizo; de Políticas Sociales, Graciela Salvini; de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino, además de funcionarias y funcionarios ministeriales, de la UNLPam y del municipio anfitrión.

Desafío

A su turno, Yolanda Carrizo agradeció a cada una de las delegaciones que se hicieron presentes en Toay, al Ministerio de Producción, a la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, y al municipio de Toay por la organización del evento.

“El lema de nuestro Foro, ‘De lo individual a lo colectivo’, es un poco el desafío que tenemos, de charlar, escuchar y proponer ideas. Hoy estamos felices porque estamos juntos y nos podemos encontrar, abrazar, que hace un tiempo no podíamos por estar detrás de los barbijos”, dijo y remarcó: “sabemos que en los momentos que estamos transitando tiene sus dificultades, y la mejor manera de afrontar esas dificultades es de manera colectiva”.

“Mucho de lo que se van a llevar hoy va a ser de reserva para otros momentos difíciles que tengan que transitar cuando por ahí no podamos estar juntos. El objetivo de este Foro tiene que ver con eso, que este sea un capital para ustedes que les sirva de fuerza, de respaldo, que sepan que no están solos”, subrayó Carrizo.

Conversatorio

Tras la inauguración formal del encuentro, las delegaciones presentes vieron un video en el que distintos emprendedores y emprendedoras relataron sus experiencias.

Acto seguido, comenzó la primera actividad del encuentro, el conversatorio y taller a cargo de la licenciada en ciencias sociales y humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes, Ruth Martínez.

A lo largo de este bloque algunos de los emprendedores intercambiaron sus vivencias para lograr fortalecer el asociativismo entre ellos.

En este marco, uno de los emprendedores al tomar la palabra, con entusiasmo expresó que disfrutó del encuentro, ya que era su “primera vez en un lugar así” y que le ayudó para “abrir la mente”.

Taller

Por la tarde, las delegaciones participaron del Taller “De lo individual a lo colectivo”. Las personas participantes socializaron en grupo sus problemas, inquietudes y necesidades para luego exponer en un lienzo las conclusiones y soluciones a las que llegaron. Luego de la puesta en común, las y los participantes disfrutaron de un show musical.