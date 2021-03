Más de 200 controles durante el Programa de Búsqueda Activa en Rancul

Se efectuó hoy una nueva Búsqueda Activa de casos positivos para COVID-19 en la localidad de Rancul, encuestándose a 200 personas de las cuales tres presentaron síntomas compatibles con el virus.

Al respecto, la directora del Hospital “José Padrós”, Roxana Del Sueldo, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, señaló que las tres personas que presentaron síntomas luego de encuestarlos, fueron citados para hisopar. “Ni bien tengamos los resultados, vamos a dar a conocer el detalle. No se pudo hacer la búsqueda activa en los barrios programados por la lluvia. Cambiamos el lugar y lo pudimos hacer igual. La idea es tratar de hacer esta búsqueda en todo el pueblo, entre hoy y mañana, y durante la semana seguiremos con esta estrategia”, detalló.

La directora indicó que en la localidad hay aproximadamente 150 personas aisladas y son 26 los casos activos. “Mañana tendremos otra alta, porque se trata no solo de contar los casos positivos, sino de ver el esfuerzo que hace Salud para monitorear a las personas. Que le podamos dar el alta, para nosotros es un logro muy importante”.

Le pidió a la comunidad que cumpla con el protocolo, “que sigan con el distanciamiento y con el uso del barbijo. Sé que hay muchos eventos, hay fútbol, vienen de otras localidades. Entiendo que la gente tenga que socializar, pero debemos cumplir con los cuidados. Yo veo mucho relajamiento en la comunidad y eso en estos momentos puede perjudicarnos mucho. Porque si hoy tenemos 26 casos y no nos cuidamos, puede crecer en forma exponencial. Si todos nos damos una mano, creo que vamos a poder salir adelante”, concluyó la profesional.

