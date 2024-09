La medida que dispuso el Gobierno provincial, para la exención del pago de las cuotas correspondientes a las viviendas sociales de jubiladas y jubilados que cobran la mínima, por un plazo de doce meses, tendrá en Lonquimay alcance para quienes sean adjudicatarias y adjudicatarios de viviendas municipales.

El anuncio lo hizo el intendente de la localidad, Manuel Feito, en el marco de una jornada de recepción de solicitudes, organizada en conjunto por el municipio y el IPAV. Además se realizó una recorrida por las veinte casas que se encuentran en construcción.La presidenta del IPAV, Erica Riboyra, estuvo presente junto al personal del Instituto en Lonquimay, donde se llevó a cabo una jornada destinada a la recepción de solicitudes de jubiladas y jubilados, que presentaron la documentación para ser incluidos entre las personas aptas para la exención del pago de las cuotas de las casas adjudicadas por el IPAV.Acompañada por el intendente, la titular del organismo comentó a las y los presentes, los alcances de esta medida, impulsada por el gobernador, Sergio Ziliotto, para brindar una ayuda a las y los jubilados nacionales que perciben el haber mínimo, en un contexto donde el ajuste de Nación castiga a todos, pero especialmente, a aquellas personas que se encuentran en edad jubilatoria.

Benefico para un sector muy castigado

Riboyra detacó que “este beneficio es para quienes cobran la jubilación mínima de Nación, hoy se toma el trámite y luego serán notificados, una vez que se evalúe cada situación de manera personal, si están aptos o no”. Además agregó que “es importante que sepan que una vez aprobado el trámite, ustedes no van a pagar la cuota por doce meses, hasta octubre de 2025”. Por último, remarcó que “las viviendas sociales se basan en la solidaridad, las personas que las reciben son personas que seguramente no podían construir por sus propios medios, esa solidariad implica que cada uno ponga un poco de su parte, porque con el pago de la cuota ustedes ayudan a que otras personas también puedan tener sus casas. En ese sentido, el Gobernador entiende que el sector de los jubilados está siendo fuertemente castigado, y es necesario dar una respuesta a este sector, por eso se planteó y se impulsó esta medida, que lleva alivio a las y los jubilados en la Provincia, para que esa plata que destinan a las cuotas, la puedan utilizar en otras cosas tan elementales y necesarias como alimentos o medicamentos, que por otra parte han subido sus precios complicando la economía de todas las familias”.

El jefe comunal señaló que en Lonquimay, “tenemos casas construidas por el IPAV, y otras construidas por el municipio, quiero aclarar a los presentes que todos van a ser alcanzados por el beneficio, algún trámite se hace hoy con el IPAV, y los demás serán recepcionados por la Municipalidad”. Destacó que “luego de conocerse la medida, anunciada por el Gobierno provincial con el IPAV, fueron varias las consultas que se recibieron en el municipio y consultamos la posibilidad con el IPAV de hacer un encuentro con todos los beneficiarios o aquellos que tuviesen alguna duda y saber si estaban o no dentro de las posibilidades para acceder al beneficio. Se concretó hoy lunes, como fecha para encontrarnos, para conversar, para charlar, todos los tomadores de este beneficio tan importante que va a generar 12 meses sin pagar la cuota, que en estos tiempos es realmente necesario, más para este sector que creo personalmente que hoy más está sintiendo los problemas económicos”.

Con respecto al alcance que tiene esta medida en la localidad, señaló que “creo que van a ser más de 25 los beneficiarios de esta medida, un número que realmente da gusto. La preocupación nuestra es que todos logren hacer su trámite y que realmente se haga lo antes posible así aprovechan estos 12 meses.

Más casas en construcción

En cuanto a las veinte casas que se encuentran en etapa de construcción en la localidad, el intendente de Lonquimay detacó que “se certificó hace poco el 60% de avance así que trabajando a buen ritmo con ganas de entregarlas lo antes posible”.