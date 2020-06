Limpieza y mantenimiento de desagües en Parera

Se llevó a cabo en la sede de la Administración Provincial del Agua (APA) la firma de un convenio enmarcado en el Programa para el Mantenimiento de Obras Hídricas y Desagües Pluviales, destinado al resguardo de anegamientos en la localidad. El monto invertido por el Gobierno provincial, es de $550.000. Participaron del cónclave el titular de APA, Fabricio González Martín y el intendente de Parera, Juan Carlos Olivero.

“Estas obras son importantes de cara a problemáticas que puedan generar las precipitaciones, estamos contentos de poder brindar soluciones a las localidades”, manifestó el administrador Provincial del Agua, González Martín.

Intendente

Olivero destacó la rapidez con la que el organismo respondió al pedido de la localidad. “En épocas difíciles como la que estamos atravesando, este proceso se realizó con suma rapidez, no hace tanto tiempo que la Municipalidad de Parera solicitó estas obras. Me parece muy buena la eficacia con la que se actuó. El mantenimiento y obras de desagües suelen ser un problema para todos los municipios, suelen ser costosos y demandan de maquinarias que no se disponen. Nuestra localidad suele tener inconvenientes con las precipitaciones dado que es un pueblo donde hay poco desnivel y contamos con zonas inundables, por eso es clave la limpieza y mantenimiento de estos desagües”, sostuvo.

Para finalizar el jefe comunal agradeció en nombre de la gente de Parera, “los intendentes o funcionarios de la Provincia somos una circunstancia, por eso estoy agradecido en nombre del pueblo de Parera”.