Liga de Gobernadores: “El principal objetivo es que las y los argentinos accedan a un trabajo digno”, afirmó Ziliotto

El gobernador Sergio Ziliotto definió la Liga de Gobernadores y Gobernadoras “como un espacio institucional, más allá de los alineamientos políticos” de sus integrantes. Dejó en claro que uno de los principales objetivos “es resolver el problema de las y los argentinos que tienen planes sociales para que accedan a un trabajo digno” y subrayó que para eso es necesario “dejar de lado las discusiones de los dirigentes”.

Catorce gobernadores y gobernadoras entre ellos el pampeano Sergio Ziliotto, se reunieron hoy en Resistencia -Chaco- y tres adhirieron al documento en el que convocan a la construcción de los “consensos necesarios” en procura de “una Argentina justa y federal, en Unidad Nacional”.

Tras el encuentro los gobernadores Jorge Capitanich, Gerardo Zamora, Raúl Jallil y Arabela Carreras se refirieron a los distintos puntos plasmados en el documento, en tanto que el pampeano Sergio Ziliotto se centró en la transformación de los planes sociales en trabajo genuino.

Búsqueda de soluciones

Sergio Ziliotto afirmó que a las y los gobernadores que integran la Liga, “nos unen los problemas de los argentinos, pero más nos une la búsqueda de soluciones”.

“Tenemos problemas en común, pero nos une el federalismo y un objetivo de inclusión e igualdad de oportunidades en cualquier rincón de la Argentina”, afirmó Ziliotto y ratificó que la Liga de Gobernadoras y Gobernadores es un espacio “claramente despojado de cualquier pertenencia política, sectorial o ideológica”.

En este sentido subrayó que se trata de “un espacio institucional, integrado por gobernadores y gobernadoras, que lucha por mejor calidad de vida en cada uno de sus territorios”.

“Trabajo digno”

Puntualizó que uno de los temas que más preocupa al conjunto de mandatarios y mandatarias provinciales es “como transformar en trabajo digno y genuino a aquellos titulares de planes sociales, tanto hombres como mujeres”.

Al respecto sostuvo que “estamos buscando cuál es la mejor alternativa para ese objetivo; como le damos dignidad a la gente que hoy espera soluciones de esta Liga de Gobernadores y Gobernadoras, que no nos peleemos entre nosotros. Ese es el principal objetivo que tenemos”.

En relación al debate planteado sobre la administración de los planes sociales, Ziliotto señaló que “es algo secundario” y precisó que “lo necesario es ver cómo nos ponemos de acuerdo con el Gobierno nacional para compatibilizar y complementar beneficios nacionales y provinciales, para que argentinas y argentinos accedan a un trabajo digno”.

“Es preciso que los recursos de planes nacionales y los que aportan las provincias, puedan canalizarse para el achicamiento del costo laboral de los empresarios, sobre todo en estos momentos en que hay una demanda creciente de empleo”, sostuvo.

Documento de Resistencia

EN DEFENSA DE LOS ARGENTINOS:

La Liga de Gobernadores y Gobernadoras es un espacio para la construcción de una Argentina justa y federal.

Fomentamos la unidad nacional no el desarrollo de parcialidades partidarias.

Pretendemos ayudar a la construcción de consensos imprescindibles que nos permitan aprovechar las oportunidades que un mundo lleno de incertidumbres nos depara.

Necesitamos sancionar iniciativas legislativas que nos permitan el desarrollo de la industrialización con valor agregado en origen de nuestra producción primaria, lo cual implica, avanzar en la sanción de un marco jurídico que garantice previsibilidad e incentivos para lograr más inversiones y exportaciones diversificando la penetración a mercados múltiples.

Necesitamos avanzar en acuerdos legislativos vinculados a protección de inversiones que nos permita atraer inversores y fomentar exportaciones para lograr estabilidad económica de largo plazo.

Necesitamos promover acuerdos esenciales para el funcionamiento de las instituciones republicanas y democráticas de gobierno, pues de lo contrario, el deterioro de la calidad institucional agravará aún más las condiciones de incertidumbre de nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Queremos ayudar a construir un modelo de gestión descentralizada de gobierno con el objeto de fomentar la producción de bienes y servicios potenciando la generación de empleos de calidad. Transformar planes sociales en trabajo digno es el desafío de nuestro tiempo, y entre todos los que tenemos responsabilidad de gobierno en diferentes niveles debemos lograrlo.

Esta Liga de Gobernadores se constituye formalmente hoy para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad.

Las provincias son preexistentes a la Nación, por lo tanto, exigimos ser partícipes ante decisiones que nos afecten.

Convocamos a todos y todas. Sin exclusiones.

Nuestra patria nos convoca a todos. Para construir los consensos necesarios y para administrar los disensos en el marco de la diversidad y el pluralismo.

Tenemos que ser capaces de desterrar la violencia en cualquiera de sus formas y expresiones fomentando el diálogo como herramienta para superar las adversidades.

En este contexto, peticionamos a nuestras autoridades la definición de un plan concreto para resolver el abastecimiento de combustibles líquidos, como así también generar las condiciones de inversión y planificación para que este inconveniente no vuelva a repetirse el año próximo.

Pretendemos también alertar sobre el impacto de la inflación en el ingreso de las familias argentinas a los efectos de solicitar la implementación de medidas específicas destinadas a desacelerar su impacto de manera clara y sostenida pues su crecimiento afecta las tarifas, la ejecución de las obras, el sostenimiento del salario real y promueve efectos colaterales que afectan el desenvolvimiento de las políticas públicas en nuestras provincias.

Reclamamos por una distribución justa y equitativa de los subsidios al transporte público de pasajeros y de la energía que consumimos.

Queremos ser parte de las soluciones en la producción de alimentos, energía, combustibles, minerales, tecnologías y desarrollo productivo.

Unir a todos para construir futuro. Este es nuestro propósito.

Por una Argentina justa y federal, en Unidad Nacional.

Firmantes y adherentes al documento

Además del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, firmaron el documento elaborado en Resistencia: Axel Kicillof, Buenos Aires; Gustavo Bordet, Entre Rios; Gildo Insfran, Formosa; Alberto Rodriguez Saá, San Luis; Ricardo Quintela, La Rioja; Arabela Cerreras, Río Negro; Alicia Kirchner, Santa Cruz; Raúl Jalil, Catamarca; Gerardo Zamora, Santiago del Estero; Sergio Uñac, San Juan; Jorge Capitanich, Chacho y los vicegobernadores Antonio Oscar Marocco, Salta y Carlos Omar Arce, Misiones.

Los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Gustavo Melella de Tierra del Fuego y Mario Arcioni de Chubut no estuvieron presentes en el encuentro, pero adhirieron al documento final.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook