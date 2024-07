Ley de Transporte por Cuenta Propia: un avance en materia de seguridad laboral

En respuesta a la creciente necesidad de movilizar a empleados de manera segura, se planteó la implementación en la Provincia de una Ley de Transporte por Cuenta Propia. La normativa pretende ofrecer certezas a las empresas que no operan en el sector del transporte garantizando así un traslado eficiente y protegido para su personal en un entorno laboral cada vez más dinámico.

En un paso significativo hacia la regulación del transporte en la Provincia, el Poder Ejecutivo Provincial sancionó el decreto que establece las pautas necesarias para implementar la ley que crea la figura del transporte por cuenta propia. Esta normativa no solo define distintas categorías de transporte, sino que también designa a la Dirección Provincial de Transporte como la autoridad encargada de su aplicación. A través de un sistema de Expediente Electrónico, esta Dirección gestionará las habilitaciones requeridas, con el objetivo de ordenar y facilitar este servicio fundamental para la comunidad.

La creciente demanda de movilización de empleados puso de relieve la necesidad de una ley que regule el transporte por cuenta propia. Tal normativa busca brindar seguridad y certezas a las empresas que, sin ser parte del sector transporte, necesitan trasladar a su personal de manera eficiente y segura. En un contexto donde la movilidad es esencial para el funcionamiento de muchas actividades comerciales, la creación de esta ley se presenta como una solución necesaria para proteger tanto a las empresas como a sus trabajadores.

En ese sentido, el director provincial de Transporte del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Mauricio Marquez, explicó a la Agencia Provincial de Noticias que “esto surge porque la Ley de Transporte Provincial, tenía un vacío legal para aquellas empresas que no tienen una actividad comercial con el transporte, pero tienen que movilizar a sus empleados principalmente”.

“Tomamos los antecedentes normativos de las provincias de Neuquen y Río Negro, en los que ellos -a través de distintos instrumentos legales- solucionaron este vacío que tenían. En base a esos antecedentes se presentó el año pasado un Proyecto de Ley, en el cual le damos una habilitación para que puedan movilizar a su propio personal, que este regularizado y principalmente controlado, que puedan hacer la verificación, que presenten seguros, que la persona que maneja el transporte esté con los carnet habilitantes, ese fue el sentido del Proyecto de Ley que fue promulgado”, agregó.

Además, remarcó que “entran principalmente las empresas constructoras, las empresas de 25 de Mayo que tienen que transportar desde la planta a los pozos petroleros, por ejemplo. Es importante destacar que a la empresa que se le otorgará una habilitación por cuenta propia no tienen un objetivo comercial sobre esta habilitación. Además, entran los municipios y establecimientos educativos como la UNLPam”.

Por último, el funcionario provincial se refirió a la importancia de contar con la habilitación “por una cuestión de seguridad” y agregó: “Lo importante es que la Provincia dará una habilitación y de esta manera nos aseguramos de que cumplan con todas las normas, sobre todo con tema seguridad, que la persona que está al frente de la unidad tenga un carnet habilitante para el vehículo que está utilizando, que tenga las horas de descanso correspondientes, que no sea un operario común y corriente”.

