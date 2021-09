León Martin: Será el primer futbolista trans en fichar en la Liga Cultural con Huracán de Guatraché

«Trato de estar tranquilo pero la ansiedad es mucha», dice León Martins que durante la semana firmó, finalmente, los trámites para la inscripción en la Liga Cultural. Se convertirá así en el primer futbolista trans en ser parte de un plantel federado en el ámbito liguista.

«Ahora estoy un poco más preocupado por mi estado físico porque me costó recuperarme de una lesión», comentó el futbolista en diálogo con LA CHUECA. Como lo hizo Mara Gómez, primera futbolista trans en jugar en Primera División del fútbol femenino de AFA con la UAI Urquiza, León Martins está marcando un hecho histórico y sentando un precedente dentro del fútbol pampeano con su fichaje que está a punto de cerrarse.

Es que durante la semana firmó los documentos correspondientes, y su apto físico, para presentar el trámite en la Liga Cultural. Y la noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales, en las cuales recibió un amplio apoyo. «El primer trans en Guatraché jugando al fútbol en Huracán y, con 17 años, a punto de ser fichado. Me pongo a recordar cuando no podía cumplir el sueño de jugar porque no me dejaban fichar. Hoy estoy casi fichado en Huracán», escribió en su cuenta de Twitter.

«Estoy orgulloso, emocionado y un poco sorprendido de lo que estoy logrando», sostuvo León, al momento que argumentó que «es difícil pero consciente de lo que es capaz de hacer». Con respecto su trayectoria hasta llegar a este momento, el futbolista narró: «Ya tuve tiempo de ponerme a pensar muchas veces en todo el camino que debíamos recorrer, junto con mi familia, para llegar a este momento».

Aunque se mostró algo sorprendido ya que «costó seguir adelante a pesar de los obstáculos y paredes que son difíciles de derribar».

León comenzó a jugar desde muy chico en Huracán de Guatraché, institución que rápidamente le abrió las puertas. «Arranqué a jugar a los 7 años y me recibieron de la mejor manera. Siempre me apoyaron mucho y ahora, que arranqué de nuevo, la recepción fue la misma. Eso hace que sea un equipo hermoso», dijo sobre su reciente reincorporación al Globo.

«Un sueño».

«Todavía no soy consciente», respondió León Martins al ser consultado sobre el hecho histórico que marcará su incorporación a la Liga Cultural aunque los mensajes a través de las redes y los llamados periodísticos, de a poco lo van llevando a esa situación. «Todavía me pongo a pensar en la manera en que lo logré y aún no lo creo», agregó.

«Me gusta contar mi historia porque es difícil decir que sos trans y sentirse cómodo en la sociedad porque siempre hay miedo por el rechazo de las personas», comentó. «Sin dudas es un sueño que estoy recorriendo. Fue un camino difícil y en algún momento me va a caer la ficha de todo lo que estoy logrando», sostuvo aún emocionado por la finalización de los primeros trámites para su fichajes.

Hoy León Martins, con 17 años, irá en busca del sueño mayor en el que buscará jugar oficialmente en la Liga Cultural de fútbol.

Pasión de familia.

«Para mí es una felicidad enorme jugar al fútbol y vengo de una familia que es fanática», comentó. Su madre también jugó al fútbol con el equipo femenino de Huracán y León heredó la pasión. «Aún veo jugar a mi mamá y me sorprendo. El amor por el deporte viene de familia y somos todos hinchas de Huracán», aclaró.

«Comencé jugando en fútbol femenino y estuve a punto de ir a jugar a Argentino de Merlo en Buenos Aires, pero no se dio por diferentes cuestiones», dijo en relación a su pasado reciente en el fútbol. León, a pesar de haber incursionado por otras disciplinas, está convencido de poder lograr grandes cosas defendiendo la camiseta de Huracán, club del que es hincha.

«Lo importante es no bajar los brazos a pesar de los rechazos y las críticas. Hay que ser feliz, perseguir el sueño y salir adelante a pesar de que cueste. Y eso es lo que hice, enfocarme y buscar la posibilidad de seguir mi sueño para jugar al fútbol», concluyó el volante / lateral por derecha que se ilusiona con pisar oficialmente la cancha del Globo de Guatraché.

«Me quedará guardado en el corazón».

«Soy muy vergonzoso y me cuesta expresarme», dice León Martins, quien se convertirá en el primer futbolista trans en la Liga Cultural, con alguna señal de timidez en la voz. De a poco, y con el correr de los días, su historia comenzó a difundirse en la provincia y parte de su familia, que aún no estaba anoticiada, se fue informando. Tal es así que se emocionó al recordar una anécdota muy reciente con su abuela. «Yo pensaba que mi abuela no me iba a aceptar. No le dije nada y pensé que se iba a enterar por las redes sociales. La semana pasada volví del entrenamiento con el temor de pensar en lo que pasaría», dijo. Y agregó: «Pero llegué a su casa y me dijo ‘felicidades hijo, lo lograste’, me abrazó y se largó a llorar». «Ahí nos pusimos a llorar los dos porque para mí fue un momento de desahogo importante», contó con claras muestras de emoción. «Es tranquilizante que las personas a las que amas mucho, entiendan lo que te está pasando. Es un alivio y un peso menos en la mochila de la vida», argumentó el futbolista del Globo de Guatraché. Y concluyó: «Es un momento que me va a quedar guardado siempre en el corazón y lo voy a recordar todos los días».

Dos adelantos de la Cultural.

