Legisladores pampeanos resumieron así la novedad de la firma del convenio de inicio de obra del Acueducto a General Pico. Julio César González y Roberto Robledo analizaron para la APN el anuncio del gobernador Sergio Ziliotto.

“Es la solución esperada para un recurso escaso ante una demanda creciente” sostuvo a la Agencia Provincial de Noticias el diputado provincial Julio César González. En su carácter de legislador y también como vecino de Eduardo Castex, localidad por donde pasará el Acueducto en su traza hacia General Pico, Gonzalez celebró la firma del contrato de inicio de obra del acueducto al norte provincial.El documento quedó sellado ayer entre el gobernador Sergio Ziliotto y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. El nuevo ducto, que demandará una inversión superior a los $ 35.000 millones, dará solución a la provisión de agua potable en calidad y cantidad, a los habitantes de Winifreda, Eduardo Castex, Monte Nievas, Metileo y General Pico.“El acuerdo para la construcción del acueducto contempla, además de la garantía de provisión de agua potable de calidad y en cantidad los próximos 20 años, el tendido paralelo de fibra óptica para llegar con conectividad de alta prestación a las localidades enlazadas por el trazado del ducto principal y los secundarios” recordó González.Se trata, dijo, “de una obra, largamente esperada y que hoy es una realidad” y en ese sentido trajo a colación y coincidió con una frase del secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren cuando visitara La Pampa días atrás: “en La Pampa, más que anuncios, hay hechos concretos”. Además, rescató el valor que aportará a la conectividad del sistema en su paso por las citadas localidades.“Con la obra de fibra óptica paralela al acueducto del norte garantizará la provisión del servicio. La obra de conectividad permitirá enlazar localidades que, hasta el momento, no se encuentran vinculadas a la red provincial y, un dato que resulta relevante, son las posibilidades de conexión que se generarán para el sector productivo de la región comprendida por la obra”. Y finalizó analizando como elemento gravitante que “la decisión de construir el nuevo ducto es la capacidad limitada del recurso subterráneo, que resulta escaso ante una demanda que crece progresivamente”.

“Obra movilizante”

El secretario General de la Unión Obrera de la Construcción de La Pampa y diputado provincial del Frente Justicialista Pampeano, Roberto Robledo, señaló que se trata de una excelente noticia, no es una obra cualquiera, se trata de una importante obra en todo aspecto. Podríamos hablar de los puestos de trabajo, pero además se está beneficiando a distintas localidades como Winifreda, Eduardo Castex, Metileo y Monte Nievas, quienes al igual que General Pico tienen problemas con la calidad de agua, por eso se trata de calidad de vida y salud y de allí la importancia que tiene para la comunidad pampeana, sobre todo el norte de la Provincia”.

En relación a los beneficios contraídos por la obra del acueducto, el dirigente manifestó “General Pico va creciendo y los acuíferos con los que cuenta están sobreexplotados, la calidad del agua va bajando, ahora con el acueducto se va a contar con agua de mejor calidad traída del río Colorado. Esto no solo da calidad de vida, sino también progreso, se podrán utilizar los sobrantes de las aguas ya existentes para incorporan al territorio de la producción. Incluso se va a tener que pensar en el reúso de las aguas servidas para riego de actividades agrícolas e incluso ganaderas, como es el caso de Metileo que tiene agua amarga y todo esto también viene a solucionar este inconveniente”.

Obras en La Pampa

“El Gobierno nacional mandó a La Pampa y otras provincias, fondos para el desarrollo y la obra pública, La Pampa fue beneficiada con las decisiones de dejar la especulación financiera como hicieron anteriores Gobiernos, ahora se apuesta a la producción y al desarrollo, a otro tipo de economía que mueve los puestos de trabajo y que hace que las PyMEs funcionen. A su vez, el gobernador Sergio Ziliotto puso mucho énfasis en la obra pública y el desarrollo, ya que es una necesidad y estas acciones vienen a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, sostuvo.

Para concluir, Robledo indicó que “tanto el Gobierno provincial como el nacional apostaron muy fuerte a la generación de obra pública y de progreso para el pueblo y me parece una toma de decisión política muy importante para todos los sectores, no solo para los trabajadores sino para el sector empresarial, productivo y de comercio, esta obra mueve todo”.