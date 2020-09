La secretaria de Cultura presentó actividades en General Pico

La titular de Cultura provincial, Adriana Maggio, visitó General Pico para informar sobre la refuncionalización de Arte Propio y la puesta en marcha de la actividad “Primavera con Cultura”.

Adriana Maggio fue recibida en el Edificio MEDASUR por la intendenta municipal, Fernanda Alonso y por el director de Educación y Cultura del municipio, José Luis Angelucci, a quienes se sumó parte del equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura.

Tras agradecer el recibimiento por parte de las autoridades, la secretaria de Cultura dijo extrañar el recorrer la Provincia, “es fundamental para nosotros realizar cultura en toda la Provincia y General Pico siempre es un lugar donde no venimos como a traer cosas sino a llevarnos, porque es muy activo en la cantidad de actividades y proyección de cosas”.

El equipo de Cultura llegó a concretar en la ciudad el trabajo de rediseño del stock de Arte Propio, “extensión comercial de las producciones culturales que se hacen en la provincia de La Pampa y lo que nos da la posibilidad de tener un movimiento económico de compra y venta de las obras de arte que producen los artistas. Desde marzo que estamos diseñando una tienda de arte virutal, nos está llevando un tiempo, porque queremos que sea una tienda con proyección en el mundo, con un sistema de mercadeo que nos permita comprar y vender y posicionar a los artistas a nivel mundial. Esto implica saber presentar los productos, tener stock, tener la organización de la compra y la venta, y todo eso se va a hacer a través de la Secretaría de Cultura, con lo cual el artista no va a tener nada más que trabajar en sus productos y hacer la carga”.

Esta puesta on line de la tienda virtual, que se espera quede lista en septiembre, se hará en conjunto con el rediseño de las áreas físicas de Arte Propio, “por eso también estamos acá, para renovar el espacio. Con esta puesta on line vamos a tener un manual de franquicia para que a partir de eso distintas localidades puedan tener su boca de expendio física, y va a hacer un aporte a la posibilidad de compra y venta de la producción de los artistas”, agregó Maggio.

Esto se suma a las tiendas virtuales del Ministerio de la Producción, a las tiendas y ferias virtuales que se han conformado en distintas ciudades, “pero en este caso estamos hablando de una tienda depurada, de obras de arte, que puedan además proyectar una marca provincial, una marca pampeana”.

Asimismo, y otra de las propuestas para General Pico, fue la invitación a sumarse a la iniciativa que comienza el 20 de septiembre para recibir la primavera, “que tiene que ver con la intervención exterior de todos los centros culturales, de las bibliotecas populares, hemos elegido “Mariposas”, de la colección del Museo de Artes que hemos fotografiado, y “Flores”, de la flora de La Pampa, como para ornamentar los edificios”, comentó agregando que, además habrá otras actividades.

La actividad inicia en Santa Rosa, con un recital en La Terraza, con una presentación de la Banda Sinfónica que se va a transmitir a toda la provincia por Canal 3 y se sumarán otras actividades “para romper la única posibilidad virtual que tenemos y para que no se nos “desentrenen” los sentidos.

El 2, 3 y 4 de octubre va a ser la Feria del Libro virtual, “y le queríamos sacar más, así que vamos a sacar una propaladora con lectura de los mismos autores pampeanos leyendo sus versos, para que circule por todas las localidades, entonces llegará derecho la voz humana al oído, entendemos que en esta pandemia Cultura tiene dos ejes sobre los que trabajar, uno es atender al trabajador de la cultura y el movimiento económico, y el otro es atender el espíritu, el alma, la alegría y como decía Perón, la felicidad de los pueblos”.

Las obras no se seleccionarán por jurado y tampoco de las clasificará, sí habrá un contrato con el artista donde está explicitada la definición de Arte y Artesanía que da la UNESCO. En General Pico ya son seis los artistas que están en la pre-carga. Las obras de arte pueden ser: libro, cd, cuadros, esculturas, etc.

