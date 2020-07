La secretaria de Cultura desplegó varias actividades en General Pico

La secretaria de Cultura, Adriana Maggio estuvo en la ciudad norteña y se reunió con la intendenta, Fernanda Alonso para hablar de temas relacionados al sector.

Mientras continúa la flexibilización de la cuarentena en La Pampa, la funcionaria realizó el jueves pasado la primera visita a la ciudad norteña después del aislamiento social y preventivo.

Maggio llegó al edificio de MEDANO donde fue recibida por la intendenta, Fernanda Alonso; el secretario de Gobierno, Pablo Pildain y el director de Educación y Cultura, José Luis Angelucci. Durante el encuentro, trataron diferentes temas relacionados al sector del arte y también participaron de un homenaje al poeta Edgar Morisoli, que será emitido por redes sociales en el marco de la celebración del 9 de julio.

“Es una alegría estar acá, es de los primeros viajes que estamos haciendo en medio de la pandemia. Extrañamos muchísimo recorrer la Provincia, pero tratamos de cuidarnos entre todos y de seguir comunicados con referentes y autoridades de cultura de las localidades por medios virtuales. Tenemos varios temas para compartir y conversar con la intendenta y por supuesto con el área de Cultura del Municipio. Además, estaremos acompañando a Matías Rach y otros artistas en la grabación de un homenaje a nuestro querido Edgar Morisoli”, expresó Maggio.

Consultada por los temas tratados con las autoridades, la secretaria detalló que “queremos ir analizando qué tipo de actividades se pueden ir abriendo. Sabemos que este es un sector que no la está pasando bien y que se hace necesario regresar a algunas actividades – que no pongan en riesgo a las personas pero que, cumpliendo con los protocolos correspondientes- se puedan comenzar, vamos conversando sobre alternativas para quienes dan clases no formales, relacionadas a las disciplinas artísticas”.

“Estamos intercambiando información sobre la convocatoria del programa provincial ‘El futuro es hoy’, inspirado en los Juegos Evita, que por cuestiones sanitarias no se realizarán este año. Será para todas las edades (de 6 a 18 años) y para adultos mayores desde 60 años y esperamos que General Pico también se sume”, adelantó.

Para finalizar resumió el temario destacando que el objetivo es “generar estrategias en común en toda la Provincia, porque la actividad de la industria cultural (la parte de la cultura que impulsa y genera movimiento económico) necesita regresar cuanto antes. En General Pico hay un amplio campo cultural activo, hay artistas muy talentosos acompañados por un municipio emprendedor y con Fernanda tenemos planes a futuro para impulsar en la región”.

