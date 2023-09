La Pampa se sumó a “Argentina Lee la Democracia”

Abrió el encuentro la presidenta de Conabip, María del Carmen Bianchi y se leyeron las conclusiones de las experiencias compartidas por las bibliotecas populares dedicadas a reflexionar sobre los siguientes ejes temáticos:

-40 años de Democracia Argentina

-Derecho a leer/Democratización de la palabra

-Construcción de identidades y comunidades lectoras

-Bibliotecas en el universo digital

Además, la charla estuvo marcada por el lanzamiento de la Campaña “Votá por tu biblioteca”, la cual apunta a la búsqueda del compromiso de futuros diputados/as y senadores nacionales de todos los partidos políticos a brindar su apoyo para el cumplimiento de los objetivos fundamentales de desarrollo y sostenibilidad de las Bibliotecas Populares Argentinas.

Maggio, que también es vocal ad honorem de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares destacó el acompañamiento permanente, en La Pampa – además de Conabip- del Gobierno provincial que subsidia a las bibliotecas populares pampeanas con un subsidio mensual por Ley que sostiene la tarea de estas instituciones.

“Las bibliotecas siguen siendo un activo de resistencia, solidaridad y amor – dijo la funcionaria a la Agencia Provincial de Noticias- abren la puerta a las actividades culturales y a la lectura a aquellos que no tienen otra oportunidad”, y agregó que “cuando decimos oportunidad no es solo económica, hay gente que puede comprar libros, pero no tiene librerías en su pueblo, no hay quien oriente la lectura o no tiene con quién conversar de lo que lee. Hay muchas maneras de no acceder. Por eso también tenemos que defenderlas del liberalismo y que no nos engañen, la defensa de esta política pública de lectura y de apoyo a las bibliotecas populares ya atravesó tres siglos: comenzó en 1870 con Sarmiento, mejoró en 1986 con Raúl Alfonsín y con la ley de bibliotecas populares y siguen generando comunidad, dando oportunidades de lectura, goce y conocimiento hasta el día de hoy” .