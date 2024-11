La Pampa recibe en Pehuen Có al Nacional de Fútbol Playa

La Liga Cultural será anfitriona del Torneo Nacional de Selecciones de Ligas sub 15.

El Torneo Nacional de selecciones de Ligas Sub 15 de Fútbol Playa se disputará este fin de semana en Pehuen Có, con La Pampa y el representativo de la Liga Cultural de fútbol como anfitriones.

Organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en conjunto con la Subsecretaría de Deportes y Turismo Social del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa y el municipio bonaerense de Coronel Rosales (al que pertenece Pehuen Có), el certamen reunirá a representantes de ocho ligas de diferentes lugares del país.

Los partidos se jugarán desde el viernes al domingo en una cancha enclavada en la bajada de Ameghino, donde está el Albergue Natalio José Masseroni que pertenece al Gobierno pampeano y donde se alojarán las delegaciones.

El torneo estará dividido en dos grupos, en los que jugarán todos contra todos en la fase inicial, clasificando luego a las Copa de Oro y Copa de Plata. Los dos mejores de cada grupo jugarán por el Oro y los restantes por la Plata.

En el Grupo A estarán la Liga Cultural de Fútbol (La Pampa), que será la anfitriona como organizadora, la Liga Formoseña de Fútbol (Formosa), la Liga del Valle (Chubut) y la Liga Dorreguense (Buenos Aires).

Y en el Grupo B jugarán la Liga Calingastina (San Juan), la Liga Lobense de Fútbol (Buenos Aires), la Liga Lujanense (Buenos Aires) y la Liga del Sur de Bahía Blanca (Buenos Aires).

Programación Primera fecha (viernes): a las 15.00, Liga Dorreguense vs. Liga Cultural; 16.00, Liga del Sur vs. Liga Lobense; 17.00, Liga Formoseña vs. Liga del Valle; 18.00, Liga Calingasta vs. Liga Lujanense.

Segunda fecha (sábado): a las 9.00, Liga Cultural vs. Liga del Valle; 10.00, Liga del Sur vs. Liga Calingasta; 11.00, Liga Formoseña vs. Liga Dorreguense; 12.00, Liga ujanense vs. Liga Lobense.

Tercera fecha (sábado): a las 15.30, Liga Dorreguense vs. Liga del Valle; 16.30, Liga Lujanense vs. Liga del Sur; 17.30, Liga Cultural vs. Liga Formoseña; 18.30, Liga Calingasta vs. Liga Lobense.

Semifinales (domingo): Copa de Plata: a las 9.00, Tercero Grupo A vs. Cuarto Grupo B; 10.00, Tercero Grupo B vs. Cuarto Grupo A. Copa de Oro: a las 11.00, Primero Grupo A vs. Segundo Grupo B; 12.00, Primero Grupo B vs. Segundo Grupo A.

Finales (domingo): Copa de Plata: a las 14.00, ganador semi 1 vs. ganador semi 2. Copa de Oro: a las 15.00, ganador semi 1 vs. ganador semi 2.

Los pampeanos El equipo pampeano que representará a la Liga Cultural estará integrado por Martín Platner, Martín Ordóñez y Bautista Miranda (todos de All Boys); Andrés García, Tobías Torne y Federico Villarroel (de Atlético Santa Rosa); más Ivo Olivera (de Deportivo Uriburu).

El entrenador será Nazir Leones, quien estará acompañado por Ezequiel Viano como preparador físico.

