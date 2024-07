La Pampa rechaza la baja en la edad de punibilidad

La medida impulsada por el Gobierno nacional va en contra de la Convención de los Derechos del Niño y, por lo tanto, es inconstitucional, sin perjuicio que, en términos estadísticos, la participación de adolescentes de menos de 16 años en delitos graves es ínfima a nivel nacional, por lo cual no hay ninguna necesidad de avanzar en ese sentido.

A continuación, el documento suscripto por las instituciones reunidas este viernes, en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno:

MÁS DERECHOS, MÁS ESTADO Y MÁS LIBERTAD

No a la baja de la edad de punibilidad

El ingreso de un nuevo proyecto de ley de Régimen Penal Juvenil al Congreso de la Nación, mediante el que, entre otras cuestiones, se fija la edad mínima de responsabilidad penal en 13 años; no establece distinciones ni por delito ni por franjas etarias; abre la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes sean alojados junto a presos adultos; elimina la participación de los organismos de niñez; establece la prisión preventiva como regla y no como última medida o de excepción; permite la judicialización de menores de 13 años e incluso su internación por disposición judicial; etc.

Todo ello pone en alerta a todos los organismos públicos y/o de la sociedad civil que trabajan diariamente para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestra provincia y en todo el país.

Esta iniciativa que viola la Constitución Nacional y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, no es novedosa, ni legítima, ni efectiva y mucho menos necesaria.

Se pretende utilizar a los/as adolescentes como chivos expiatorios de las situaciones de violencia, violación de derechos, pobreza, abandono de políticas de Estado, cuando son los más expuestos a sufrir estas consecuencias.

Una vez más se estigmatiza a los/as adolescentes, sobre todo pobres, mostrándolos como delincuentes, cuando sobre ellos impacta la pobreza e indigencia y la eliminación de Políticas Públicas por parte del Gobierno Nacional destinadas a garantizar sus derechos.

Compartimos la necesidad de modificar el Régimen Penal Juvenil Nacional para adaptarlo a los estándares internacionales en la materia, pero exigimos que ello se haga mediante un debate serio, y con amplia participación, que por supuesto debe incluir a los propios adolescentes.

Los organismos e instituciones abajo firmantes rechazamos el proyecto presentado, por lo señalado precedentemente y, entre otras, por las siguientes razones:

• Porque aspiramos a una normativa Penal Adolescente Nacional respetuosa de los Instrumentos Internacionales y leyes vigentes en nuestro país. El proyecto es regresivo, su único objetivo es el castigo, es un planteo que atrasa más de un siglo, y reduce la protección y garantía de los derechos humanos tanto de víctimas como de victimarias/os.

• Porque los datos estadísticos reales muestran la ínfima participación de los adolescentes con menos de 16 años en hechos delictivos. El Proyecto se apoya en estadísticas falsas y argumentos falaces.

• Porque no representa la realidad de la situación de Niñas, Niños y Adolescentes de todo el país. Es un proyecto centralista y unitario, violenta el federalismo, puesto que, ante supuestos problemas focalizados en algunas zonas puntuales del país (lo que también es discutible), pretende modificar una ley de alcance nacional, sin considerar las distintas realidades de cada parte de nuestro territorio.

• Porque la solución es fortalecer el Sistema de Protección Integral de Derechos. garantizando su presupuesto y cumpliendo con las normas vigentes, pues sólo con políticas públicas específicas se pueden reducir los aspectos y/o contextos que propician las condiciones para que las/os adolescentes se vinculen con el delito.

• Porque el Proyecto es discriminatorio y revictimizante. Los/as adolescentes son el eslabón más débil en cualquier organización o cadena criminal y víctimas de éstas. Sin embargo, en el Proyecto se los pretende castigar en vez de proteger.

• Porque el abordaje que da resultados es desde la educación, la protección, la capacitación laboral y el acompañamiento. Es engañoso y cruel manifestar que la problemática no pueda abordarse de otro modo más que privando de libertad a adolescentes de 13 años. En varias provincias se cuenta con políticas públicas y experiencias que bien podrían extenderse para lograr los cometidos expuestos en la propuesta, sin ampliar la criminalización de adolescentes. La cárcel no soluciona las problemáticas que llevan a niñas, niños y adolescentes al delito.

• Porque la experiencia demuestra que la cárcel no soluciona los problemas de seguridad. El Estado Nacional no puede bajar la reincidencia ni lograr reducción de las violencias ni resocialización de las personas encarceladas en las prisiones ya existentes, por ende, es ilógico pensar que sí lo logrará metiendo más gente presa al sistema penitenciario y a más temprana edad, y con eso va a resolver lo que no logra hoy.

• Porque consideramos que la apuesta es más política pública en las infancias y adolescencias con más y mejor Estado. La senda correcta es aumentar la eficiencia de las políticas públicas dirigidas a las infancias y adolescencias, y no producir su vaciamiento acompañándolo con encierro.

• Y porque creemos profundamente en una política pública focalizada en la protección de derechos. El mismo Gobierno nacional que se jacta de querer destruir el Estado, que vacía la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), entre otros organismos nacionales, que abandonó políticas públicas para este sector que llevaban años y que hace de la libertad su bandera, propone demagógicamente cárcel a partir de los 13 años, lo que supone ampliar el poder penal del Estado y buscar soluciones mágicas en la privación de libertad.

Se invita a organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones gremiales y sindicales, como así también a legisladoras/es pampeanas/os, tanto provinciales como nacionales, a adherir al presente y que se pronuncien públicamente respecto de la temática aquí abordada.

Firmantes:

Poder Ejecutivo de la Provincia de La Pampa

Alejandro Osio. Secretaría General de Gobierno de La Pampa

Diego Fernando Álvarez. Ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa

Marcela Feuerchvenger. Ministra de Educación de La Pampa

Horacio Di Nápoli. Ministro de Seguridad y Justicia de La Pampa

Mario Rubén Kohan. Ministro de Salud de La Pampa

Paula Grotto. Subsecretaria de Derechos Humanos de La Pampa

Pablo Boleas. Subsecretario de Gobierno y Registros Públicos de La Pampa

Martín Malgá. Subsecretario de Salud Mental y Adicciones de La Pampa

Juan Pablo Bonino. Subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia

Juan Pablo Meaca. Defensor Provincial de los Derechos de NNyA de La Pampa

Martín Saravia. Defensor General de la Provincia de La Pampa

Rodrigo Lofvall. Director General de Niñez, Adolescencia y Familia

María Gimena Funes. Subdirectora General Penal Juvenil

Daiana Schapert Berrof. Ministerio de Educación de La Pampa

Cintia Brenda Alcaraz. Asociación Civil “El Ágora” (Radio Kermés)

María Zerbino. Colectiva “Todas somos Andrea”. Foro Pampeano de Niñez y Adolescencia. Parte del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia.

María Sol Kumm. Fundación “Cosecha completa” Filial La Pampa. Parte del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia.

Gloria Aguaisol y Tatiana Sol. Consejo Profesional de Asistentes Sociales de La Pampa

Magalí Mansilla. Secretaria de Juventudes de la CTA A de La Pampa

Roxana Rechimont. Secretaria General de la CTA Autónoma de La Pampa

Sofía Reeves y Andrés Oyarce. Colegio de Psicólogas y Psicólogos de La Pampa

Walter Loza. CGT Zona Norte de La Pampa

Ana Inchaurraga y Ana Valeria Sabetta. Fundación “Ayudándonos” de La Pampa

Lautaro García. Dirección General de Salud Mental de La Pampa

Manuel Pizarro. Director General de Promoción e Investigación en Salud Mental y Adicciones de La Pampa

Claudia Fernández. UTELPA. CTA La Pampa

Víctor Giavedoni. Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos de La Pampa

Ivana Barneix. Programa Académico Institucional de la Universidad Nacional de La Pampa

Claudia Calderón. UTELPA. CTA La Pampa

Silvia Suárez. UTELPA. CTA. La Pampa

Mirta Erro. CGT La Pampa

Aníbal Schmidt. CGT La Pampa