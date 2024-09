La ministra de la Producción, Fernanda González, representó al Gobierno de La Pampa en la primera reunión del Consejo Federal MiPyME en Córdoba. El encuentro llega nueve meses después de la asunción de las autoridades nacionales. 

Durante la jornada, la ministra celebró la continuidad de herramientas como el Registro PyME, el sistema LUFE (Legajo Único Financiero y Económico) y la plataforma Capacitar, que fueron relanzadas en el evento. Sin embargo, expresó su preocupación por la falta de nuevas medidas concretas para abordar las necesidades más urgentes del sector.

“La provincia de La Pampa celebra la continuidad de herramientas ya existentes, pese al cambio de gestión, ya que ofrecen un soporte esencial para las PyMEs. No obstante, resulta indispensable que se trabaje en nuevas soluciones, especialmente en materia de financiamiento promocional que permita a las pequeñas y medianas empresas sostenerse y crecer en un contexto económico difícil”, manifestó González. Entre las principales inquietudes, la funcionaria provincial resaltó el impacto negativo que tiene el incremento de tarifas energéticas sobre la competitividad de las PyMEs, una problemática que afecta gravemente al sector en un contexto recesivo, “las PyMEs no pueden ser protagonistas del crecimiento económico si no cuentan con tarifas energéticas accesibles y estables. En este momento de recesión, es crucial que el gobierno nacional priorice medidas que les permitan competir de manera justa en el mercado”, subrayó.

La provincia de La Pampa seguirá insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas y concretas que respondan a las realidades de cada región, con el objetivo de fortalecer el sector productivo y promover un crecimiento equitativo en todo el país. Dicho encuentro estuvo encabezado por el secretario de la PyME de Nación, Marcos Ayerra, y el ministro de Producción de Córdoba, Pedro Dellarossa, además de referentes de todas las provincias. Mientras que por nuestra Provincia participaron también por el Ministerio de la Producción, la subsecretaria de Industria, Comercio y PyMEs, Vanina Fernández y el director de Desarrollo Industrial, Alex Rodrigo.