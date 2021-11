La Pampa participó de la Mesa de Trabajo “Agenda Malvinas 40 años”

Se llevó a cabo esta mañana el lanzamiento de la Mesa de Trabajo Interministerial “Agenda Malvinas 40 años”, en el marco de la conmemoración por el Día de la Soberanía. El acto estuvo encabezado por el presidente Alberto Fernández, acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona. En representación del Gobierno pampeano participó el ministro de Gobierno, Justicia y DDHH, Daniel Pablo Bensusán, en forma virtual.

“Es imposible hablar de Soberanía y no pensar en nuestras Islas Malvinas. El presidente ratificó que su recuperación es una cuestión de Estado, y eso coincide que el trabajo que se viene llevando a acabo desde el Gobierno de La Pampa”, comentó Bensusán.

“En La Pampa tenemos presente que dentro de pocos meses se cumplirán cuatro décadas del conflicto bélico dónde quedó demostrado el valor y arrojo de nuestros combatientes. Muchos de estos dejaron su vida por nuestra patria y hoy son custodios de nuestras islas Malvinas. Particularmente, en nuestra Provincia tenemos siempre presente la memoria de los héroes del Crucero General Belgrano, cuatro de ellos oriundos de La Pampa”, continuó.

La Mesa de Trabajo Interministerial “Agenda Malvinas 40 años” tendrá como objetivo la elaboración de estrategias para la difusión y concientización en torno a la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes bajo el lema “Malvinas nos une”.

El ministro Bensusán dijo también que “durante estas casi cuatro décadas, desde el Gobierno pampeano se acompañó a nuestros veteranos, a través de distintas acciones. El desafío que tenemos por delante es mantener viva en la memoria colectiva que las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

“Creemos que el camino para recuperarlas es a través del diálogo y de la vía diplomática. No se debe interrumpir este camino, pero no se debe negociar ese territorio argentino a cambio de nada, como se deslizó en algún momento desde algunos sectores trasnochados de la política”, añadió.

“Desde el Gobierno de La Pampa siempre apoyaremos que la soberanía territorial, económica y política de la Argentina sean una política de Estado”, concluyó.

Participaron también del evento los ministros de Defensa, Jorge Taiana; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; Educación, Jaime Perczyck; Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; Interior, Eduardo de Pedro; Obras públicas, Gabriel Katopodis y de Trabajo, Claudio Moroni.

