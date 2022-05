La Pampa llevó el reclamo por los ríos a la Feria del Libro

Por noveno año la Secretaría de Cultura de La Pampa cuenta con stand propio en la principal feria literaria de Latinoamérica, donde se exhiben alrededor de 240 títulos pampeanos, repartidos entre ediciones de autor, del Fondo Editorial Pampeano, la editorial 7 Sellos, Ediciones Amerindia y la Editorial de la Universidad Nacional de La Pampa (EdUNLPam).“Luego de dos años sin que la Feria pudiera concretarse por la pandemia, otra vez el Gobierno de La Pampa y la Secretaría de Cultura apostaron por la presencia de la Provincia en la Feria Internacional del Libro con una temática, sobre todo desde la ambientación del stand, del reclamo por los ríos pampeanos”, explicó Luis Talone, responsable del área de Publicaciones de la Secretaría de Cultura de La Pampa.“Esta estética la habíamos utilizado en 2019 en una de las ferias provinciales y funciona muy bien. Algunas personas entienden de qué se trata la ambientación pero en otros casos funciona como retórica de pregunta de por qué los peces, por qué el agua, y eso nos permite explicarles nuestra problemática hídrica y nuestro reclamo por los ríos”, añadió Talone.El stand de La Pampa cuenta con un extenso cronograma de actividades que incluye presentaciones de libros y la participación de organismos provinciales como la Secretaría de Recursos Hídricos y la Subsecretaría de Juventud, que realizarán acciones en la feria literaria.

El oeste pampeano

La problemática de los ríos no solo se ve reflejada en la estética del stand pampeano. Varias presentaciones de libros abordan la cuestión hídrica y las consecuencias socio-ambientales de la desertificación del oeste pampeano. Es el caso de las obras de Ana María Zorzi y Ariel “Alpataco” Vázquez, que ayer presentaron sus libros “Ojos del Atuel” y “Los últimos puesteros”.

“El libro ‘Ojos del Atuel’ presenta una serie de fotos de nuestro oeste pampeano, no solo del arroyo de La Barda, que es el último que entró a la provincia de La Pampa formado el río Atuel, sino también fotos del Salado, del río Colorado”, señaló Zorzi. “Refleja la problemática que tenemos con nuestros vecinos de Mendoza. Es un reclamo fotográfico-literario, un reclamo pacífico que hacemos no a nuestros hermanos mendocinos sino al gobierno de Mendoza. Queremos que el agua vuelva a correr por La Pampa, tenemos derecho a tener ríos interprovinciales libres”, sostuvo.

Por su parte, la obra de Alpataco Vázquez retrata en versos la realidad de los puesteros del noroeste pampeano, la de los que se vieron forzados a emigrar y la de los que aún resisten.

“Mi libro trata sobre los puesteros del oeste, su forma de vida, sus costumbres, sus adversidades, sus sueños. Ellos me han dado el mandato de contar sus historias personales y la realidad que vive la zona ya que mucha gente del campo se está yendo a vivir a los pueblos”, explicó Vázquez.

Zorzi y Vázquez agradecieron a la Secretaría de Cultura de La Pampa la posibilidad recorrer la Provincia presentando sus libros y poder coronar esa tarea la Feria Internacional del Libro, también gracias a la colaboración de la Secretaría de Turismo.