“La Pampa Edita” dejó su sello en la 47° Feria del Libro de Buenos Aires

El acto tuvo lugar el pasado sábado en la Sala Alejandra Pizarnik del Predio Ferial de Palermo y contó con la participación de la subsecretaria de Coordinación Cultural, Dini Calderón, y del escritor Omar Lobos, quien presentó “El monte de caldén en las letras pampeanas (crestomatía)”, uno de los primeros títulos publicados por el flamante sello editorial.Estuvieron presentes el director de la Casa de La Pampa, Pablo Rubio; la directora de Ceremonial, Julia Barrio; y el responsable del Área de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, Luis Talone.“Para nosotros es un orgullo presentar la nueva editorial. No es que La Pampa antes no editara, porque desde el regreso de la democracia existe el Fondo Editorial Pampeano, pero es un certamen y edita únicamente a las personas que ganan ese certamen”, explicó Calderón a la Agencia Provincial de Noticias.“Necesitábamos ampliar la cuestión editorial de la Provincia, tener una mirada más concreta de editorial, para poder publicar, sobre todo, autores cuyas obras fueron declaradas de patrimonio y otro tipo de publicaciones, no solamente ceñirnos al certamen”, agregó la funcionaria.Hasta el momento los libros publicados por el nuevo sello pampeano son cuatro: “Ramun Rankül”, de Javier Villalba; “Cédula de identidad”, de Paulina Fiscella; “Baqueana”, de Martín Sondón; y la mencionada compilación de Lobos sobre literatura pampeana vinculada al caldenal.Actualmente La Pampa Edita está trabajando en la reedición de los cuatro primeros libros de Edgar Morisoli y la publicación de dos nuevos tomos de la obra de Juan Carlos Bustriazo Ortiz. El material será presentado en la Feria Provincial del Libro de La Pampa en el mes de octubre.Por su parte, el escritor Omar Lobos se mostró “feliz” de presentar su nuevo trabajo en Buenos Aires. “El libro lo habíamos presentado en La Pampa y hacerlo acá, en el marco de la Feria Internacional del Libro, es innegablemente muy importante”, señaló el winifridense, al tiempo que destacó la presencia de Adriana Nervi, hija de uno de los grandes poetas pampeanos: Juan Ricardo Nervi.“El monte de caldén en las letras pampeanas” es una compilación que se constituye en una lectura imprescindible a la hora de abordar el paisaje del caldenal desde la mirada de los escritores de la Provincia, que abarca diferentes épocas y circunstancias históricas.“Es muy motivador poder transmitir por lo menos la imagen que uno tiene de algo que es nuestro, que queremos y que es parte de nuestra identidad, y contagiar un poquito de esos otros mundos, que no son los mundos más ostensibles que aparecen por la televisión, pero que son mundos tremendos donde han vivido, padecido y sido felices muchos seres humanos”, explicó Lobos.

Presentación de Claudia Giacobbe

En el stand del Ente Cultural Patagonia –que La Pampa comparte junto a las provincias de la región- la periodista piquense Claudia Giacobbe presentó su libro “La verdad los hará libres. Historia de un sobreviviente de abuso sexual eclesiástico”.

“El libro tiene dos partes: la primera es una novela de no-ficción que narra la historia de Vicente Suárez Wollert, víctima del cura José Miguel Padilla en la Fraternidad de Belén, en Intendente Alvear. La segunda parte es una profundización del tema con testimonios y un listado de 150 curas denunciados en todo el país”, explicó Giacobbe.

Según la periodista el ámbito eclesiástico es un sitio más que propicio para cometer abusos: “Los curas conocen a sus presas, ya que gracias al sacramento de la confesión conocen lo más innombrable de las víctimas, sus vulnerabilidades. Tienen el lugar para cometer sus delitos, zonas liberadas. Y saben que la Iglesia va a ocultar todo porque el abuso para ellos es un pecado, no un delito”, sostuvo Giacobbe.

“Contar la historia de Vicente tenía dos puntos importantes: uno, que de los abusos sexuales en la Iglesia no se habla, es un manto de silencio lo que hay alrededor del tema, y eso permite la impunidad. Y por otro lado, es un canto de esperanza porque Vicente pudo rehacer su vida, y hoy es profesor de Educación Especial. La vocación que tenía de darse a dios y al prójimo la está volcando a los chicos con discapacidad”, señaló. Para cerrar, Giacobbe aseguró que “no se trata de un libro de odio, sino de amor. Pero para que el amor exista tiene que haber verdad”.