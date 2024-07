La Pampa consolida un Polo de Desarrollo Energético y Productivo en el Norte Provincial

La firma del contrato para la ejecución de obra de la estación transformadora, fue encabezada hoy por el gobernador Sergio Ziliotto y se llevó adelante en el Multiespacio de Arte MEDANO de la ciuddad de General Pico, con la presencia de la intendenta, Fernanda Alonso; el secretario de Energía y Minería, Matías Toso, intendentes de la zona norte provincial, legisladores nacionales y provinciales; funcionarios provinciales y representantes de las cooperativas y del sector Industrial.“Estamos hoy aquí en General Pico, una vez más, haciendo una inversión pública. Esto trasciende a la coyuntura nacional. Venimos a Pico, que es una referencia en el norte provincial, a ratificar una política de Estado, una presencia del Estado y a ratificar un camino. Esto toma mayor trascendencia a partir de la realidad actual, que está gobernada por la inmediatez y –lamentablemente, en muchos casos- por la imprevisión”, aseguró el Gobernador.

“Planificando el futuro”

Al detallar cómo nació el proyecto que se cristalizó ahora, el mandatario provincial recordó que “en el año 2020 le propusimos a la Cámara de Diputados de La Pampa seguir planificando, mirando hacia el futuro, sin dejar nada librado al azar a partir del fortalecimiento de un modelo de Provincia que busca su desarrollo en la producción y el trabajo”.

“Para eso -continuó Ziliotto- era necesario fortalecer la presencia del Estado. Hoy más que nunca lo ratificamos. Hay que modificar la realidad que nos plantean desde afuera y mantener un camino más allá de cuál sea el viento que venga del Gobierno nacional. De ese camino no nos corremos ni un centímetro”.

El Gobernador destacó también que “este tipo de políticas públicas lleva a una enorme inversión”. Y agregó: “El plan de desarrollo energético para los próximos 20 años, que tiene como objetivo la soberanía energética, nos permitió diseñar herramientas de eficiencia para buscar objetivos y aplicar fondos públicos. Por eso cuando vemos esta inversión que hacemos en este momento debemos remarcar que se hace son recursos provinciales”.

“No sé si alguna provincia se habrá fijado como objetivo reinvertir la renta petrolera en generación de energía a través de recursos renovables. La Pampa se hace cargo de esa transición energética que nos impone la situación mundial. Ese es el camino que hemos trazado. Por eso hoy podemos estar firmando un contrato para poner en marcha una obra que va a resolver la seguridad energética de todo el norte provincial. Pero también le va a dar viabilidad a ese parque de generación de energía en el que proyectamos generar 50 megas, los cuales inmediatamente, ni bien la Cámara de Diputados se sume a esta política, como siempre lo ha hecho, empezaremos a construir con recursos propios de cada pampeano y de cada pampeana y con nuestros recursos naturales”, indicó el mandatario.

“Motor para la industria”

En otro tramo de su discurso, Ziliotto hizo hincapié en las cifras del proyecto: “Es una inversión de 10 millones de dólares para generar los primeros 10 megas en esas más de 100 hectáreas que están detrás del próximo Parque de Actividades Económicas. Este emprendimiento va a complementar el Parque Industrial. Por eso esta transición a lo largo del tiempo para dar respuestas a los cambios”.

“En ese Parque prevemos proyectar la generación de 50 megas, que se suman al Parque Provincial que administra Pampetrol en Victorica. Por eso buscamos las alternativas con el sector privado. El desarrollo de la Provincia solo es posible si hay articulación con el sector privado. A fin de año estaremos haciendo una convocatoria pública para armar esa sinergia pública-privada para ver como abordamos las nuevas etapas. Para tener una dimensión real de este proyecto hay que destacar que son 75 manzanas de paneles solares para generar energía”, indicó.

Seguidamente se refirió a lo que implica esta inversión para los pampeanos y las pampeanas: “Esto cuesta entenderlo o hacerlo tangible, como dijo la intendenta Alonso. El beneficio hace que tengamos energía en calidad y cantidad y que sea un motor para potenciar la industria. Teniendo muy en claro el valor estratégico que tiene la industria en el desarrollo. Más cuando en el país se trata de establecer un modelo en el que la industria tiene un lugar cada vez más marginal, más secundario”.

“Matías Toso hablaba de algo que está dentro de nuestros objetivos que es la baja de la tarifa de energía. Por eso es cierto que es necesitamos potenciar la industria y generar condiciones macroeconómicas que establezcan un modelo de país que le agregue valor a la producción primaria. Eso es generar trabajo y mejorar la calidad de vida”, remarcó.

Respecto del costo de la energía, se refirió a lo manifestado por un empresario piquense, dándole la razón y marcando cómo podría hacerse realidad ese pedido. “Un empresario de General Pico planteaba que el valor de la energía debería tener un precio diferencial para el sector industrial. Totalmente de acuerdo. Para eso es necesario que seamos dueños de nuestra propia energía. Ahí le podemos poner el valor a la prestación del servicio. Por eso vamos a un modelo de soberanía energética que nos fijamos como objetivo en 2020 cuando mandamos el Proyecto de Ley a la Cámara de Diputados”.

“Queríamos venir a Pico a ratificar esta política de Estado que trasciende a los gobiernos. Compramos 188 hectáreas para potenciar ese futuro de crecimiento a partir del desarrollo con inclusión y la generación de trabajo. Hoy más que nunca, a pesar de todo, venimos a ratificar un camino. Por eso son nuestros planes a largo plazo. Tenemos los recursos y creo que tenemos el acompañamiento de toda la clase polítca, empresarial e industrial para no abandonar el camino. No hay otro rumbo más que un desarrollo que pase por el agregado de valor y el desarrollo depende del rol activo del Estado”, concluyó el Gobernador.

Fernanda Alonso

“Hoy es un día de alegría y no puedo dejar de recordar cuando fui al despacho del señor Gobernador para comentarle la necesidad que teníamos de ampliar nuestro Parque Industrial. Actualmente está colmado en su plenitud en lo que respecta a empresas trabajando. Y las que no están ahora es porque se están reversionando. Los altibajos de nuestra economía las obligan a pensarse nuevamente y adaptarse”, aseguró la intendenta de General Pico.

Más adelante, señaló: “El Parque Industrial requería esta ampliación. Fuimos a buscar 60 hectáreas nada más, pero el Gobernador siempre pensó en un Pico que sea una referencia y un faro para las localidades del norte. En estas 23 localidades de la región hay 100 mil habitantes y de ellos 67.738 residen en Pico. Por eso tenemos que trabajar con una mirada integral siempre, y en eso hemos coincidido con Sergio, lo que nos permitió avanzar en ese sentido”.

La funcionaria hizo hincapié en “la decisión política que tomó Sergio Ziliotto al comprar esas hectáreas para que se instale allí también la estación transformadora”. Y destacó que este paso permitió concretar un sueño que se empezó a imaginar en 2015.

“Esto es pensar en la seguridad energética que debemos tener para garantizar el servicio en las casas, y ni hablar para los empresarios que quieran venir a apostar por un negocio en nuestra región. Sin esto no podíamos arrancar, porque es la base de cualquier inversión”, indicó.

Estación trasformadora

La obra se localizará en el futuro Parque de Actividades Económicas de General Pico, en la intersección de las Rutas Provinciales N.º 3 y N.º 4, y contará con cinco campos, dos de entradas de línea, dos de transformación y uno de transferencia. También prevé espacio para la construcción en el futuro de cuatro campos de entrada de línea en 132 kV (dos para la doble terna de Macachín – General Pico, y otra para una nueva interconexión con Realicó). Además contará con dos transformadores de potencia de 132/34,5/13,86 kV – 45/40/15 MVA a proveer, transportar e instalar por parte de la contratista.

Esta inversión en infraestructura contribuirá a mejorar los niveles de tensión y calidad de abastecimiento del subsistema norte abarcando a 23 localidades pampeanas dentro de las áreas de concesión de COSTREN (Cooperativa de Trenel), COSEPAR (Cooperativa de Parera), CORPICO (Cooperativa de General Pico), COPEOSPIL (Cooperativa de Ingeniero Luiggi), COSERCAL (Cooperativa de Caleufú) y CER (Cooperativa de Realicó), fortaleciendo el Sistema Eléctrico Provincial y la resiliencia de la red en el norte de la Provincia.

Potenciar el desarrollo industrial

Asimismo, esta obra histórica permitirá que el sistema reciba energía de proyectos de generación a radicarse en el predio de Parque de Actividades Económicas de la ciudad norteña, así como otros que se puedan instalar en su área de influencia, posibilitando el abastecimiento a nuevos desarrollos industriales.

Una obra de éstas características se convierte en un eslabón necesario e imprescindible para seguir avanzando en la soberanía energética provincial con la decisión de construir un nuevo polo de generación ubicado en General Pico que dará respuesta a la región y que refleja el enfoque proactivo del Gobierno pampeano hacia la independencia energética, en un contexto económico en que las reglas del libre mercado han desatado aumentos significativos de los costos energéticos.

Este nuevo proyecto solar fotovoltaico que se construirá en General Pico, busca fortalecer la economía local, mantener los recursos económicos dentro de la provincia y fomentar una mayor equidad social.

Esta obra se construirá en varias etapas, con fondos provinciales a través de la empresa pampeana de energía Pampetrol SAPEM. En una primera etapa el parque contará con 10 MWA de potencia y una inversión inicial de 6,8 millones de dólares.

Con ese norte se establecieron las bases normativas necesarias, a través de que el Gobierno provincial envió un Proyecto de Ley para la creación del Fondo de Remediación Ambiental, herramienta que potenciará la transición energética, trasladando recursos provenientes de fuentes no renovables a la generación a través de recursos renovables. Un esquema de inversión virtuoso que en el desarrollo de plantas de generación de energía eléctrica de fuentes renovables proveerá de nuevas rentas e ingresos para continuar con la remediación y saneamientos de sitios contaminados por la actividad hidrocarburífera. Además, se financiarán proyectos de transición energética con recursos provenientes de las áreas hidrocarburíferas.

Con este nuevo proyecto, La Pampa no solo continúa fortaleciendo su infraestructura energética, sino que también a través de la generación de energía, promueve nuevos puestos de trabajo privado, formal y de calidad, como también crecimiento y desarrollo económico para toda la comunidad pampeana.

Avanza el plan estratégico

El Gobierno provincial puso en marcha hace 4 años el Plan Estratégico de Energía para La Pampa con la propuesta de impulsar una política pública energética basada en el aprovechamiento de los recursos locales y la generación de energía disponible para el desarrollo productivo y calidad de vida de la sociedad pampeana.

Los avances logrados en esta política pública son el resultado de una planificación estratégica y del trabajo sostenido para promover una Provincia productora de energía, capaz de ofrecer nuevas y mejores oportunidades para la expansión productiva y el desarrollo territorial equitativo, a partir de la búsqueda de soluciones adaptadas a nuestras necesidades de abastecimiento.

En el convencimiento de que el Estado es quien garantiza el crecimiento económico con equidad e inclusión social, la construcción de la Estación Transformadora de General Pico (ET), representa un hito histórico para la Provincia que mejorará la calidad del servicio de alrededor de 100.000 pampeanos y pampeanas, y posibilitará el crecimiento de la demanda industrial y productiva, que permita avanzar en la generación de empleo genuino y la formación y desarrollo de nuevas capacidades dentro de la Provincia.