En el Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) de General Pico tuvo lugar hoy el inicio de clases de la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico. La primera en el país dictada en forma completamente gratuita.  

Del acto de apertura formaron parte la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger, el subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malgá, la subsecretaria de Educación, Sandra Gálvez, la subsecretaria de Educación Técnico-Profesional, Daiana Schaper Berpof, el secretario de Gobierno del Municipio de General Pico, Nicolás Mendoza, la directora del ISBA, Rosana Perlo, demás autoridades educativas, docentes y estudiantes.Tras el ingreso de la Bandera de Ceremonias, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, ejecutado por el estudiante del Profesorado de Música, Mauro Moiragui, y la cantante Mayra Mallet.

Ministra de Educación

La titular de la cartera educativa saludó a los presentes y agradeció a la directora del Instituto por aceptar este desafío: “vaya si es desafío para cada uno de ustedes, que a diario trabajan, que vienen desarrollando la profesión y ahora la Tecnicatura viene a profesionalizar el trabajo que desarrollan”.

“Sabemos lo que significa encarar un estudio superior, con la complejidad que tiene, porque cada uno trabaja, tiene una vida privada, familia, pero la necesidad de la profesionalización con este enfoque de derechos humanos que se le brinda a la carrera no tenemos dudas que va a jerarquizar el trabajo que desarrollan en Salud, en Educación, en el Ministerio de Desarrollo Social, aquí hay estudiantes que se desempeñan en distintos ámbitos, sabíamos de la necesidad en la provincia de llevar adelante esta carrera”, prosiguió la ministra.

En dicho contexto recordó que en el Primer Encuentro de Salud Mental realizado en la provincia el subsecretario la invitó a participar y allí se observó la necesidad de esta formación en La Pampa, “ustedes son sumamente demandados, comenzamos a diseñar esta propuesta, nos encontramos con algunos obstáculos y por eso estamos iniciando hoy”.

La carrera no estaba aprobada por ni por el Ministerio de Educación de la Nación ni por el Ministerio de Salud de la Nación, claves en la titulación, “antes de fin de año se firma una resolución conjunta de los dos ministerios donde se oficializa la carrera y ahí nos entusiasma a diseñarla. Esto era clave porque el título que reciben es de nivel superior, reconocido en todo el país. Era clave comenzar con la tramitación del título y la aprobación del diseño curricular que se va a desarrollar, así que se trabajó mucho (entre los ministerios) para llegar a este momento”.

Finalmente pidió al estudiantado que persevere “porque esto jerarquiza, los profesionaliza. Es un gran desafío para la Provincia, hoy no teníamos esta carrera, esta posibilidad de formación, hoy está, hubo mucha demanda, en General Pico fueron 150 inscriptos, fuimos a un sorteo y aquí están los 60 privilegiados, tenemos 30 en listado de espera. Muchísimas gracias y desearles todo el éxito”.

Primera del país

Por su parte, la subsecretaria de Educación Técnico-Profesional hizo particular hincapié en que, “son la primera cohorte del país en cursar la Tecnicatura de Acompañante Terapéutico, en nivel Superior, de manera gratuita, tiene una gran responsabilidad de sostenerse y terminar esta Tecnicatura y ser los primeros egresados”.

Destacando el avance que representa contar con esta oferta educativa, repasó el arduo trabajo interministerial para diseñar la estructura curricular, “quiero agradecer a las docentes, que se suman al desafío, es la primera vez que se dicta así que sean muy bienvenidas y cuenten con todo nuestro acompañamiento para el dictado de cada uno de los espacios”.

Finalmente, agradeció que sigan eligiendo la Educación Técnico-Profesional, “es una oferta más en la Provincia, tenemos 14 tecnicaturas en toda La Pampa y para Educación Técnica seguir abriéndose en todo el territorio es un desafío y hacia allí vamos”.

Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones

En nombre del Ministerio de Salud, Martín Malgá, contó el acompañamiento en la jornada Soledad Gauna, directora de Prevención, Promoción y Capacitaciones, “una de las personas que se ha puesto muy al hombro la elaboración de los contenidos, las discusiones interministeriales para adecuar las propuestas a fin de contener los diferentes campos de inserción que tiene el Acompañamiento Terapéutico”.

“La salud mental viene a pensar un montón de otras cosas, que son las condiciones en las que vivimos, quiénes están a nuestro cuidado, cómo asumimos los cuidados desde el punto de vista de la educación, de los derechos sociales y culturales que tenemos, cómo cuidamos los vínculos personales y ese entramado que tiene cada comunidad, son un bien social que tenemos que cuidar. El Acompañamiento Terapéutico es una disciplina que procura, que fortalece, que jerarquiza, que brinda más valor y que entiende mucho de eso”, prosiguió el funcionario.

Asumiendo un camino de profesionalización en la materia, el funcionario agradeció a las y los estudiantes, “que decidieron confiar, participar de la propuesta académica. Hoy nos vamos anoticiando de los grandes valores que van a tener en términos de la titulación, de la comunidad del norte de la provincia, hay gente de Pico pero también de localidades que están cerca, y es una política que viene a darle más robustez al sistema de cuidado que tiene el Gobierno Provincial”.

La propuesta académica fue concebida con un sentir netamente comunitario, “y poder hacerlo de forma descentralizada, que no tengan que estar viajando gran cantidad de kilómetros, que puedan hacerlo un sábado, complementar sus actividades y obligaciones de la vida privada con la propuesta, es un gran logro”, concluyó el subsecretario, no sin antes agradecer también al equipo docente y reiterar el apoyo del Ministerio de Salud.