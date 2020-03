La Pampa analiza casos conforme el protocolo de Nación sin registrar la presencia del virus

Desde la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud se reiteró que la Provincia no registra casos confirmados o sospechosos del virus. Sí se están analizando casos, según lo indica el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación.

La Pampa aún no registra casos confirmados y amplió el rango para interpretar los casos “sospechosos”. Define así a toda persona que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dificultad respiratoria, odinofagia) sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica, y que en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados o probables POR LABORATORIO de COVID-19 o Tenga un historial de viaje fuera del país.

El país se encuentra en máximo alerta para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna. El total de casos confirmados en Argentina es de 267, de los cuales 4 fallecieron. Los pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias. Al momento, en el país la mayoría de los casos son importados y se detecta transmisión local en conglomerados. En Argentina coexisten estrategias de contención y mitigación de mortalidad y transmisión.

A la fecha La Pampa no tiene casos confirmados de COVID-19. Mediante la aplicación del protocolo vigente a nivel nacional, se han descartado 4 casos sospechosos, así mismo se mantiene seguimiento de personas en estudio, y aislamiento de 485 personas con antecedentes de viaje.

Estrategias de contención: controles epidemiológicos a fin de contener y brindar información y detectar posibles casos para su abordaje seguro; controles de cotos de caza y constatación de aislamiento a quienes procedan de países con circulación viral sostenida; controles en camineras para el ingreso de pobladores pampeanos y recomendaciones de aislamiento en casos que corresponda; controles epidemiológicos a pasajeros en el aeropuerto de Santa Rosa, brindando recomendaciones e información y traslado seguro de sintomáticos si correspondiera; Call center de 24 horas con atención de personal capacitado a fin de contener y brindar información a la población, recibir denuncias de no cumplimiento de aislamiento; (DECNU-2020-297-APN-PTE) del 19 de marzo con vigencia a partir del 20 de marzo de 2020 a las 00:00 de aislamiento social preventivo y obligatorio para todas las personas que se encuentren en suelo argentino, hasta el 31 de marzo del corriente año inclusive; diagnóstico de Influenza por PCR-Real Time; implementación de Sala de Situación; ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y haber viajado al exterior o haber estado en contacto con un caso confirmado por laboratorio, se insta a la población a que haga un contacto TELEFÓNICO de inmediato con el sistema de salud, refiera el antecedente y evite el contacto social.

Para más información sobre recomendaciones para la población y protocolos visitar el sitio del Ministerio de Salud de la Pampa: https://www.salud.lapampa.gov.ar/Coronavirus.asp.

