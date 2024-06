La Pampa a Conciencia: pensar lo cotidiano en clave ambiental

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de La Pampa realiza diversos aportes desde el Proyecto de Extensión Universitaria PEU2 “Calidad de vida urbana”, vinculando actividades universitarias con prácticas comunitarias.

Julieta Soncini, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de La Pampa, detalló a la Agencia Provincial de Noticias la presentación y contenido del Proyecto de Extensión Universitaria PEU2. “Estamos llevando adelante propuestas como talleres de limpieza de tanques de agua domiciliarios, vemos como problemática que los tanques de agua no se encuentran cuidados adecuadamente y suelen ser tapados con nylon o ladrillos y no siempre es lo recomendado.

Estos talleres ya fueron dados en reiteradas oportunidades, en lugares como la Biblioteca Popular Clemente Andrada, en la Comisión Vecinal del Barrio Villa Elisa y en el Centro de Salud del Barrio Obreros de la Construcción. Se aborda la temática bajo la idea de no consumir por consumir, sino que debemos conocer la calidad de lo que consumimos. Con el uso del nylon muchas veces en los reservorios de agua, no es bueno para nuestra salud y por eso la propuesta de reconvertir ciertos objetos en juegos ambientales, como ajedrez o damas que estarán disponibles en la Biblioteca Clemente Andrada”, indicó.

En materia de extensión y práctica comunitaria de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de La Pampa, Soncini destacó que “se trabaja en conjunto con la gente, hemos protegido una huerta comunitaria con cobertores de cultivos a partir de material reciclado. Vamos hacia el sentido de la formación integral de estudiantes en problemáticas sociales y de vinculación con la gente y esa es la finalidad de vincular la UNLPam con centros de salud, comisiones vecinales, escuelas y bibliotecas. La participación de estudiantes de la Facultad resultó muy positiva y les genera una nueva experiencia de contacto social dentro de su habitual ritmo universitario, enmarcadas en el proyecto de extensión y prácticas comunitarias”, concluyó.

Gabriela Herrera es estudiante becaria de la Facultad y contó acerca de las actividades que llevan adelante con la comunidad en pos de la mejora en calidad de vida. “La intención es unir actividades de la Universidad, estudiantes y docentes con la comunidad en general a través de instituciones educativas y centros barriales y con el Centro de Salud del Barrio Obreros de la Construcción. La idea es vincular el cuidado del ambiente con la calidad de vida a través de algo tan valioso como es el agua y su calidad, la contaminación que generan los residuos de los domicilios y cómo pueden ser tratados, entre otros temas que se dan en los talleres gratuitos para toda la ciudadanía”, concluyó.